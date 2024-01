Leo Messi le desea un feliz cumpleaños a Susana Giménez y espera verla en Miami

Punta del Este (Uruguay), 29 ene (EFE).- El futbolista argentino Lionel Messi saludó este lunes a la actriz y presentadora de televisión Susana Giménez por sus 80 años con un video en el que le aseguró que espera verla en la ciudad de Miami.

El material fue compartido en su cuenta de Instagram por la estrella de la televisión, quien se encuentra en su residencia de la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde celebrará su cumpleaños con una fiesta.

"Hola, Su. Quería mandarte un feliz cumpleaños, desearte que pases un hermoso día rodeado de la gente que te quiere mucho. Mandarte un beso grande, que disfrutes mucho y te espero por acá. Cuando andes por Miami nos juntamos y nos vemos. Te mando un beso", dice el capitán de la selección.

En la publicación, Giménez respondió con un mensaje en el que le agradeció una camiseta, le aseguró que lo quiere "tanto como el resto del mundo" y le prometió que cuando se encuentre en Miami irá al estadio a verlo jugar un encuentro.

La argentina también compartió otros saludos en su cuenta de Instagram, entre los que se encuentran los del venezolano Ricardo Montaner, el colombiano Sebastián Yatra y el cubano Ismael Cala.

"Has tenido que ver con momentos importantísimos de toda mi carrera. Has tenido un lugar muy especial no solamente en mi corazón, sino en el corazón de toda la familia", dijo Montaner, al tiempo que Yatra le dijo a Giménez que es "luz y alegría pura" para todos los que la conocen. EFE

