La Liga Árabe denuncia una "campaña sistemática" contra la UNRWA

La Liga Árabe ha advetido este lunes de que hay una "campaña sistemática" contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA, en referencia al anuncio de varios países, con Estados Unidos a la cabeza, de suspender su financiación. "Esta campaña no es nueva. Busca liquidar el trabajo de la Agencia, que atiende a millones de refugiados palestinos", ha apuntado el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit. El diplomático egipcio ha advertido que la suspensión de la financiación de la UNRWA "supone abandonar a los civiles palestinos al hambre y al desplazamiento y aplicar el plan isarelí para eliminar su causa de una vez por todas". Abul Gheit ha reprochado además a la comunidad internacional que no haya pedido investigar la muerte de 152 trabajadores de la UNRWA en ataques israelíes y que ni siquiera la hayan condenado. A todo ello se suman los ataques contra instalaciones de la UNRWA. Además, ha argumentado que los doce acusados "no representan a la totalidad de la UNRWA" y ha recordado que tiene casi 300.000 trabajadores, la mayoría palestinos. La UNRWA anunció el viernes pasado la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre en Israel, que dejaron unos 1.200 muertos y supusieron el detonante del actual conflicto entre el Ejército israelí y Hamás. Tras aquella oleada de ataques sin precedentes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pusieron en marcha una cruenta campaña militar centrada en principio en la Ciudad de Gaza, aunque más tarde extendida también hacia el sur de la Franja, y que deja ya más de 26.600 muertos y otros 65.000 heridos.