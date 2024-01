La Autoridad Palestina condena la reunión celebrada en Israel a favor de reestablecer asentamientos en Gaza

27/01/2024 January 27, 2024, Rome, Italy: Palestine flag waves during the pro-Palestine demonstration. The event was banned by the Italian authorities because it coincided with the celebration, for Remembrance Day to commemorate the victims of the Holocaust throughout the world. POLITICA Europa Press/Contacto/Vincenzo Nuzzolese

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha condenado este domingo el encuentro celebrado en Jerusalén a favor de reestablecer asentamientos en la Franja de Gaza y al que han acudido varios ministros y diputados israelíes, lo que demuestra la "verdadera cara" del Gobierno de Israel. "(La Autoridad Palestina) condena en los términos más enérgicos el encuentro celebrado en Jerusalén bajo el eslogan de volver a los asentamientos en la Franja de Gaza y en el norte de la Cisjordania ocupada (...) El encuentro ha sido organizado por ministros, extremistas y colonos (...) lo que revela una vez más la verdadera cara del Gobierno derechista israelí y de su hostilidad a la paz y de su defensa de la ocupación, los asentamientos y del apartheid", reza un comunicado del Ministerio publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Asimismo, han responsabilizado de esta reunión al Gobierno de Benjamin Netanyahu, y ha pedido tanto a la comunidad judía como a Estados Unidos ejercer una "presión real" para detener este tipo de prácticas. Varios ministros de Israel y 15 diputados de la Knesset han acudido este domingo a una conferencia en la ciudad de Jerusalén para pedir el restablecimiento de asentamientos de colonos en la Franja de Gaza, que fueron desmantelados en 2005 con la retirada de Israel del enclave palestino. Durante el mismo, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Ben Gvir, ha instado a "animar" a los palestinos para abandonar la Franja de Gaza de forma "voluntaria" como respuesta a las "atrocidades" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre, y ha recordado que tanto él como otras figuras políticas ya advirtieron en 2005 que la retirada del territorio supondría una "aumento de actos terroristas" desde allí, según ha publicado el diario 'The Times of Israel'. Al evento, cuyos asistentes han rondado las 5.000 personas, también han acudido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich; el ministro de Cultura, Miki Zohar; el ministro de Turismo, Haim Katz; la ministra de Medio Ambiente, Idit Silman; la ministra de Igualdad Social, May Golan; el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi; y el ministro de Diáspora y Lucha Contra el Antisemitismo israelí; Amichai Chikli, entre otros.