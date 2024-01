20/01/2024 Motor.- Jorge Prado concluye su aventura americana en el 'Top 10'. El piloto español Jorge Prado, vigente campeón del mundo de MXGP, culminó su paso por el AMA supercross, el campeonato estadounidense de supercross, dentro del 'Top 10' de la clasificación general. DEPORTES PRENSA JORGE PRADO

El piloto español Jorge Prado, vigente campeón del mundo de MXGP, culminó su paso por el AMA supercross, el campeonato estadounidense de supercross, dentro del 'Top 10' de la clasificación general. El gallego regresa a Europa tras las cuatro primeras pruebas del prestigioso AMA, con el objetivo de probarse y medir sus posibilidades futuras, en las carreras del Angel Stadium de Anaheim y las de San Francisco y San Diego. Pardo culminó con nota su paso por el supercross sin apenas experiencia ni tiempo para adaptarse, con el añadido de las inclemencias climatológicas, con mucha lluvia en las dos pruebas, motivo por el que el lucense alargó su aventura. En la madrugada del domingo tuvo lugar la última cita, ya sin barro y con un formato de carrera distinto (tres mangas finales). Prado estuvo en todo momento metido en carrera, se codeó con los grandes nombres de la disciplina y dio muestras de su potencial. Sin tampoco arriesgar su presencia en el inicio del Mundial dentro de unas semanas, el piloto de Gas Gas logró un octavo puesto como mejor resultado, duodécimo en la combinada y décimo en la general. "Estoy muy contento con la experiencia, han sido unas semanas inolvidables, conociendo un campeonato que es increíble, con decenas de miles de espectadores y un ambiente muy especial", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa. "No hemos tenido suerte con las lluvias y eso me ha impedido poder rodar más en condiciones normales para poder adaptarme y sacar mejores conclusiones, aunque por otro lado me ha dado la posibilidad de ganar mi primera manga en el barro de San Francisco. Realmente solo he podido probar en dos carreras en seco y he notado mi progresión como para saber que con más tiempo y más carreras podría mejorar, lo que me hace estar motivado para el futuro", añadió.