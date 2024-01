Irán se desvincula del ataque con un dron kamikaze contra militares de EEUU en Jordania

12/12/2020 Bandera de Irán POLITICA LI MUZI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

El Gobierno de Irán se ha desvinculado este lunes del ataque con dron kamikaze perpetrado el domingo por milicias proiraníes contra una posición del Ejército de Estados Unidos en Jordania, que se saldó con tres militares muertos y cerca de 35 heridos, y habla de "acusaciones infundadas" que buscan "arrastrar" a Washington a un conflicto. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, ha afirmado que "los grupos de resistencia de la región no reciben órdenes de Irán para sus decisiones y acciones", antes de subrayar que "la repetición de acusaciones infundadas contra Irán es una proyección y una conspiración de los que tienen interés en arrastrar a Estados Unidos a una nueva batalla en la región". Así, ha recalcado que estas partes buscan "expandir e incrementar la crisis para encubrir sus problemas", en aparente referencia a Israel, al tiempo que ha abundado en que Teherán "supervisa los acontecimientos en la región". "La responsabilidad de las consecuencias de las acusaciones provocativas contra Irán recae sobre los que las propagan", ha manifestado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores iraní a través de su página web. Kanani ha reseñado que Irán "no quiere que haya un conflicto en la región" y ha recordado que desde el estallido del conflicto por los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel "ha mostrado en repetidas ocasiones su preocupación por el peligro de expansión del conflicto por los continuados ataques del régimen sionista contra el pueblo palestino, con apoyo total de Estados Unidos". "Irán ha advertido del genocidio contra los palestinos en Gaza y Cisjordania y ha sostenido que las constantes y reiteradas violaciones de la soberanía nacional de Irak y Siria por parte de las fuerzas estadounidenses, así como los bombardeos y ataques contra los grupos y el pueblo de Irak, Siria y Yemen, están intensificando este ciclo de inestabilidad", ha subrayado. Por ello, Kanani ha hecho hincapié en "la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la seguridad en la región" y ha argumentado que "la guerra en Gaza no es la solución". "El fin de los ataques del régimen sionista en Gaza y un alto el fuego inmediato pueden ser la base para el retorno de la paz a la región", ha apostillado. Horas antes, el representante de Irán ante la ONU, Amir Saed Irani, había afirmado que Teherán "no tiene nada que ver" con el ataque contra las fuerzas estadounidenses en Jordania. "Irán no tiene nada que ver con estos ataques. El conflicto es entre Estados Unidos y los grupos de resistencia de la región, que van y vienen el uno contra el otro", ha destacado en declaraciones a la agencia de noticias iraní IRNA. Washington ha especificado que el ataque se produjo en la base de apoyo logístico ubicada en la Torre 22 de la Red de Defensa de Jordania, donde hay aproximadamente 350 efectivos del Ejército desplegados, llevando a cabo una serie de funciones de "apoyo clave", incluido el apoyo a la coalición para la "derrota duradera" de Estado Islámico. Sin embargo, las autoridades jordanas han asegurado que el ataque se produjo en suelo sirio, en la base estadounidense de Al Tanf (a escasos 20 kilómetros de la Torre 22), y no en territorio jordano. Resistencia Islámica ha confirmado ataques contra varias bases en Siria, incluida Al Tanf, y contra instalaciones navales de Zevelun, cerca de Haifa, en Israel, "en respuesta a las masacres cometidas por la entidad sionista (Israel) contra nuestro pueblo en Gaza". Este es el primer ataque en el que mueren militares estadounidenses en Oriente Próximo desde el inicio de la actual escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Sin embargo, son relativamente frecuentes los ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak y desde el 17 de octubre se ha informado de 158 incidentes, ninguno de ellos grave, ya que este tipo de instalaciones estadounidenses suelen tener defensas antiaéreas.