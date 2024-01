Irak dice que la coalición encabezada por EEUU terminará "durante el mandato del actual Gobierno"

06/11/2023 El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

Las autoridades de Irak han destacado que la coalición internacional contra Estado Islámico, encabezada por Estados Unidos, llegará a su fin "durante el mandato del actual Gobierno", tras el inicio de las conversaciones con Washington para la retirada de estos militares ante el aumento de las tensiones en la región tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel. "El primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, ha adquirido el compromiso de que la misión de la coalición llegará a su fin durante el mandato del actual Gobierno, y así se hará", ha dicho Basem al Auadi, portavoz del Ejecutivo, en declaraciones concedidas a la agencia iraquí de noticias INA. Así, ha descrito como "apropiado" el "empezar a estudiar el futuro de la coalición y desarrollar una hoja de ruta acordada", antes de agregar que "la coalición fue establecida en 2014 y las operaciones militares terminaron en 2018, si bien la coalición ha seguido presente dentro de Irak". "Años después de la liberación (de la presencia de Estado Islámico en el país), es necesario discutir la misión de la coalición internacional para examinar lo que ha entregado a nivel de estudio de amenazas y riesgos y en el desarrollo de capacidades de combate, entrenamiento, Inteligencia y armamento a las fuerzas iraquíes para que puedan llevar a cabo su deber nacional de proteger el territorio iraquí", ha argüido. En este sentido, Al Auadi ha subrayado que "la coalición no puede tener una duración indefinida" y ha insistido en que "el fin de la misión de la coalición internacional era uno de los puntos del programa del Gobierno". "Avanzar hacia una nueva etapa de cooperación militar y de seguridad y no dejar fuerzas en territorio iraquí es parte de poner fin a la misión de la coalición", ha subrayado. "Todas las tareas de la coalición internacional son trasladadas a las Fuerzas Armadas iraquíes y avanzaremos a relaciones y acuerdos bilaterales, incluido el marco estratégico, que contemplará las condiciones sobre la situación de los países miembro de la coalición", ha zanjado. El propio Al Sudani afirmó a mediados de enero que la retirada de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos "es una necesidad para la seguridad y la estabilidad" del país y recalcó que Bagdad quiere "iniciar inmediatamente" el proceso para poner fin a su presencia en territorio iraquí. La primera ronda de conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la coalición tuvo lugar el sábado. Ambos países acordaron el año pasado comenzar en algún momento estas conversaciones de retirada pero la iniciativa no ganó fuerza hasta el estallido del conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre. En una de las múltiples repercusiones internacionales del conflicto, milicias proiraníes comenzaron a atacar posiciones estadounidenses en Irak, tras lo que Estados Unidos ha ejecutado bombardeos contra estos grupos, algunos de los cuales están integrados en las fuerzas de seguridad. La situación llevó al Gobierno iraquí a solicitar el comienzo inmediato del diálogo. El Ejército estadounidense prefiere tratar un calendario de salida basado en la situación general de seguridad del país y la capacidad de las fuerzas iraquíes para derrotar a las células supervivientes de Estado Islámico, mientras que responsables del Gobierno iraquí quieren fijar una fecha independientemente de este contexto para acelerar en la medida de lo posible la salida total de Estados Unidos.