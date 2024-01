Guindos (BCE) señala que la exposición del sector financiero a China "no es muy importante"

13/09/2018 FILED - 13 September 2018, Hessen, Frankfurt_Main: Luis de Guindos, Vice President of the European Central Bank (ECB), attends an ECB's press conference. Photo: Arne Dedert/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Arne Dedert/dpa

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha destacado que la exposición directa del sector financiero de la zona euro a China "no es muy importante", después de que este lunes un tribunal de Hong Kong haya ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande tras no lograr presentar una propuesta para reestructurar su deuda, que asciende hasta los 328.000 millones de dólares (unos 302.000 millones de euros). "La exposición desde el punto de vista de lo que es el sector financiero a China no es muy importante, estrictamente exposición directa tanto de bancos como de no bancos a China", ha señalado Guindos durante su intervención en un acto organizado por Citi Private Bank en Madrid. No obstante, el exministro español de Economía ha advertido de la importancia de China para el crecimiento económico mundial, señalando que si el gigante asiático modera su expansión, inmediatamente puede apreciarse una reducción del comercio internacional, lo que afecta especialmente a Alemania, la economía europea más grande. "China nos preocupa no tanto por lo que sería el contagio financiero, que, vuelvo a repetir, la exposición directa es muy reducida, pero sí nos preocupa por la posibilidad de un impacto indirecto vía el menor crecimiento de la economía mundial y del comercio internacional, con una especial relevancia para la economía alemana", ha señalado.