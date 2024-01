Griezmann: "Tenemos opciones de ganar LaLiga"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que el conjunto rojiblanco tiene "opciones" de ganar LaLiga EA Sports a pesar de estar a once puntos del liderato, en estos momentos en manos del Girona con un partido más, y cree que Álvaro Morata superará sus molestias físicas y estará recuperado para el derbi del próximo fin de semana ante el Real Madrid. "Veremos, tenemos que hacer el trabajo y ganar los partidos y veremos. Yo creo que tenemos opciones y habrá que luchar hasta el final", declaró en una entrevista en El Partidazo de COPE. "Estamos muy bien, trabajando bien, que es lo importante, volviendo a la portería a cero, que para nosotros es fundamental, y a seguir luchando", añadió. Tras la victoria ante el Valencia (2-0), los de Diego Pablo Simeone afrontarán una semana de doble compromiso liguero, ante el Rayo Vallecano el miércoles -encuentro aplazado por la disputa de la Supercopa de España- y ante el Real Madrid el domingo. "Cualquier partido es diferente. Me espero un gran ambiente, un equipo que quiere ganar en su casa ante el rival de la ciudad y será un partido bonito de jugar", indicó sobre el duelo ante los madridistas. Por otra parte, el delantero francés se mostró convencido de que Álvaro Morata, que acabó con molestias el choque ante el conjunto 'che', estará recuperado para los partidos de esta semana. "Le escribí un mensaje a Morata y me ha dicho que apunta al Real Madrid", manifestó.