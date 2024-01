Elena Tablada, su bonito mensaje a Chenoa en 'Bailando con las estrellas'

11/01/2024 Elena Tablada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Su ritmo, su capacidad de superación, su esfuerzo y su constancia -además de su simpatía y su buen humor permanente- han convertido a Elena Tablada en una de las grandes protagonistas de 'Bailando con las estrellas'. Tras estrenarse bailando salsa y continuar con una rumba -que no acabó de convencer al jurado- la ex de David Bisbal se ha atrevido con un foxtrot, con el que se ha resarcido y se ha confirmado como una de las candidatas a hacerse con la victoria en el talent de Mediaset, del que ya han sido expulsados Ágatha Ruiz de la Prada y Miguel Torres. Pero al margen de bailar, Elena también ha tenido tiempo de sincerarse con su maestro de baile y, en uno de sus descansos ha hablado sobre sus rupturas con David Bisbal -padre de su hija Ella- y Javier Ungría, con el que tiene a su pequeña Camilla y con el que está inmersa en una guerra judicial sobre la que todavía quedan por librar varias batallas: "He pasado dos separaciones. Una híper mediática (con el cantante de 'Ave María') y la otra ha sido de una desilusión y una decepción total en mi vida" ha confesado, sin ocultar lo dolida que está con su exmarido, del que se separó en el verano de 2022. Además, Elena ha revelado qué le parecería que le pusiesen una canción de Chenoa, la otra gran ex de David Bisbal con la que, como ya ha dejado claro en más de una ocasión, no tiene ningún problema a pesar del 'empeño' de ciertos medios de comunicación de enfrentarlas después de que el almeriense rompiese con su compañera de 'Operación triunfo' y comenzase una relación con ella. "Con Chenoa me llevo súper bien. Es una mujer súper poderosa y si me ponen un tema de ella lo bailaré con mucho orgullo" ha asegurado, dejando la pelota en el tejado de los responsables de 'Bailando con las estrellas'. ¿La veremos moviéndose al ritmo de 'Cuando tú vas, yo vengo de allí'?