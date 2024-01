El italiano Jannik Sinner se acerca a un 'top 3' sin cambios tras su victoria en el Abierto de Australia

28/01/2024 Jannik Sinner of Italy poses for photographs with the Norman Brookes Challenge Cup following his win in the Men's Singles final against Daniil Medvedev of Russia on Rod Laver Arena on Day 15 of the 2024 Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, Sunday, January 28, 2024. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY DEPORTES AAPIMAGE / DPA

El tenista italiano Jannik Sinner apretó el 'top 4' del ránking de la ATP, después de alzar su primer 'Grand Slam' en el Abierto de Australia, situándose a poco puntos del 'podio' actual liderado por el serbio Novak Djokovic, con el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev, segundo y tercero, respectivamente. Sinner conquistó este domingo el primer título de 'Grand Slam' de su carrera después de firmar en la final del Abierto de Australia una remontada histórica ante el ruso Daniil Medvedev (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), tras más de tres horas y media de juego. Un resultado que le mantiene cuarto en el ránking ATP, aunque a solo 455 puntos del ruso, que es tercero y que deberá en los próximos meses defender una gran cantidad de puntos. Así, el italiano amenaza al 'top 3', incluso con Alcaraz, que cayó en cuartos de final en Melbourne, a solo 1.000 unidades; y Djokovic, primero, a poco más de 1.500. El serbio pierde 1.200 puntos tras caer en semifinales ante el italiano y no poder igualar el título que levantó en 2023. Esto hace que esté aún más a tiro -a 600 puntos- para el tenista de El Palmar, desde que perdiera en septiembre del año pasado la condición de número uno del mundo. Sin embargo, Djokovic podrá sumar abundantes puntos en los Masters 1.000 estadounidenses en los que no participó el año pasado, mientras que el español los tendrá que defender. Por su parte, Rafa Nadal, ausente en Australia por lesión, cae 192 puestos en el ránking y ya es el 638 del mundo. Aunque su participación en los deferentes torneos no estaría en peligro, ya que accederá por ránking protegido, como en Doha, o con invitaciones de la propia competición. En el resto de la 'Armada' española, Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Pedro Martínez ascienden puestos en el 'top 100', con el malagueño cerca del 'top 20'. Mientras que Roberto Carballés, Bernabé Zapata y Albert Ramos pierden posiciones.