Doña Letizia se quita el abrigo y arrasa con su vestido 'wrap' azul de Adolfo Domínguez

29/01/2024 La reina Letizia a su llegada a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia 2022 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La Reina Letizia ha inaugurado su agenda oficial de la semana en Aranjuez, donde este lunes ha visitado las diferentes adaptaciones de accesibilidad que se han realizado en el Palacio Real antes de presidir la 31ª reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y entregar, a continuación, los Premios Nacionales de Discapacidad que llevan su nombre. A su llegada la monarca ha acaparado todas las miradas por su look invernal en clave camel protagonizado por un abrigo estilo batín con cinturón de Carolina Herrera, uno de sus bolsos preferidos -el modelo Doma Insignia, también de Carolina Herrera-, y unos salones de tacón kitten tan cómodos como estilosos. Todo en esta tonalidad caramelo que poco a poco se ha convertido en uno de sus colores favoritos cuando el frío aprieta. Y no ha sido hasta rato después, durante la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, cuando Doña Letizia nos ha dejado ver qué 'escondía' debajo de su elegante abrigo camel. Y a pesar de tratarse de un diseño que le hemos visto ya en tres ocasiones, el flechazo ha sido instantáneo en cuanto ha hecho su entrada en el Palacio Real de Aranjuez. Se trata de un vestido midi tipo wrap de Adolfo Domínguez en un tono casi inédito en su vestidor -un azul grisáceo muy favorecedor- que la Reina estrenó en 2021 durante la entrega de los Premios Nacionales de Cultura y que tiene un efecto tipazo que realza su figura gracias al corte envolvente con cinturón a juego y detalle de volantes en la falda. Sin duda, un acierto que nos deja muy buen sabor de boca hasta el miércoles, cuando doña Letizia se pondrá un look de gala -que esperamos con ansia- para presidir junto al Rey Felipe VI en el Palacio Real la tradicional recepción anual al Cuerpo Diplomático acreditado en España.