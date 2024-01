Crudo cae por debajo de US$77; mercado atento a respuesta de EE.UU.

MIDLAND, TX - FEBRUARY 05: An oil drill is viewed near a construction site for homes and office buildings on February 5, 2015 in Midland, Texas. As crude oil prices have fallen nearly 60 percent globally, American communities dependent on oil revenue prepare for hard times. Texas, which benefited from hydraulic fracturing and the shale drilling revolution, tripled its production of oil in the last five years. The Texan economy saw hundreds of billions of dollars come into the state before the global plunge in prices. Across the state drilling budgets are being slashed and companies are notifying workers of upcoming layoffs. According to federal labor statistics, around 300,000 people work in the Texas oil and gas industry, 50 percent more than four years ago. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

(Bloomberg) -- El crudo cayó por debajo de los US$77 el barril después de que el repunte de la semana pasada empujara los futuros a territorio de sobrecompra. Al mismo tiempo, los abundantes suministros de crudo pesaron más que el recrudecimiento militar en Medio Oriente.

Si bien los mercados ya estaban preparados para una corrección —dado que el West Texas Intermediate ha cerrado en territorio de sobrecompra en las últimas dos sesiones— las exportaciones de la OPEP+ están pesando aún más sobre los precios. Los envíos totales de crudo de la alianza de productores se mantuvieron prácticamente sin cambios en enero, lo que sugiere que los recortes de producción prometidos tardarán en materializarse, según la firma de inteligencia de mercado Kpler Ltd.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

Sin embargo, según los operadores, una respuesta firme de Estados Unidos al agravamiento del conflicto en Medio Oriente podría impulsar los precios del petróleo. La Casa Blanca está sopesando posibles medidas después de que militantes respaldados por Irán mataran a tres soldados en un asalto con drones, mientras que Teherán ha tratado de mantener su distancia del ataque. El mismo se produjo después de que los Houthi atacaran el viernes con misiles un buque que transportaba combustible ruso para el grupo Trafigura, el ataque más importante hasta la fecha contra un barco que transportaba productos energéticos.

Los futuros estadounidenses han subido este mes cerca de un 7%, a medida que se intensifica el conflicto, pero un mercado bien abastecido mantiene los precios bajo control. Si bien los ataques en el mar Rojo han dado lugar a algunos desvíos de cargamentos, lo que ha provocado que aumenten los costos de envío, todavía no generan escasez, ni afectan la producción.

La semana pasada, los gestores de fondos cubrieron posiciones cortas, reduciendo sus apuestas bajistas al máximo desde abril. Pero las posiciones largas solo han aumentado marginalmente, lo que, según los operadores, muestra una falta de convicción en el reciente repunte.

“Es necesario que la gente crea en el rally y no solo tenga miedo de perder dinero”, dijo Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth, en entrevista telefónica.

Traducido por Paola Torre.

Nota Original:Oil Drops With OPEC+ Output Steady, Traders Awaiting US Response

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.