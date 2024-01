(Crónica) Liverpool y United avanzan a octavos en la FA Cup

28 January 2024, United Kingdom, Liverpool: Liverpool's Darwin Nunez celebrates scoring his side's second goal during the English FA Cup fourth round soccer match between Liverpool and Norwich City at the Anfield. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa

El Liverpool goleó (5-2) al Norwich este domingo para alcanzar la ronda de octavos de final en la FA Cup, del mismo modo que el Manchester United terminó goleando al Newport, de la cuarta división inglesa, aunque con bastante más suspense (2-4). El líder de la Premier no falló ante un rival de una categoría inferior, en el primer partido después de que Jurgen Klopp anunciase su marcha a final de temporada. Anfield le dedicó el 'You'll Never Walk Alone' al técnico alemán y el Liverpool pasó de ronda. Curtis Jones, Darwin Núñez, Diogo Jota, Van Dijk y Gravenberch hicieron los goles locales ante un Norwich sin opciones, que se marchó al menos con el golazo del delantero español Borja Sainz. Mientras, el United tuvo algo de suspense en su billete a la quinta ronda del torneo más antiguo del mundo. Los de Ten Hag se pusieron 0-2 a los 13 minutos, pero se vieron con el 2-2 ya al inicio del segundo tiempo. Antony y, ya en el descuento Hojlund, evitaron otro disgusto más de los 'red devils'.