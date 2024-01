Críticas a la directora de la Academia de Florencia por tildar de "meretriz" el turismo

Roma, 29 ene (EFE).- La directora de la Galería de la Academia de Florencia (norte), Cecille Hollberg, fue hoy criticada por decir que la ciudad italiana se ha convertido en "una meretriz" por el turismo de masas, unas palabras por las que ha tenido que excusarse.

"Florencia es muy bonita y me gustaría que fuera retomada por sus vecinos y no aplastada por el turismo. Ya no encontramos una tienda o un taller normal, solo cosas exclusivamente para turistas. Esto debería frenarse", lamentó hoy en una rueda de prensa.

Y advirtió: "Una vez que una ciudad se convierte en una meretriz, es imposible hacer que vuelva a ser virgen. Si no se pone ahora freno, no habrá esperanza".

Sus palabras han sido calificadas de "graves y ofensivas" por el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, que ha avanzado que valorará la toma de "acciones".

"Florencia es una ciudad maravillosa que representa una parte relevante de nuestra identidad e historia nacional. Ofenderla significa golpear a toda Italia y nuestros sentimientos", arremetió.

También recibió las criticas de la vicealcaldesa y concejala de Cultura de la capital toscana, Alessia Bettini, que tildó su discurso de "delirante".

"Definir Florencia como una prostituta es la ofensa más grave jamás escuchada a una persona, que en este caso además desempeña un rol institucional relevante", apuntó Bettini.

La directora de la Academia, el museo que alberga entre otras obras de arte el "David" de Miguel Ángel, emitió un comunicado para excusarse por haber usado "palabras equivocadas".

"Lamento haber usado palabras equivocadas con las que no quería ofender a nadie y mucho menos a los florentinos que, como yo, viven cotidianamente esta ciudad, una ciudad que amo, que ha devuelto todo mi afecto y que ya es mi casa", dijo Hollberg.

La directora explicó que lo que pretendía decir es que Florencia debería ser la prueba de "un turismo cada vez más consciente" y no frenético y puso como ejemplo su museo, en el que se han impulsado otros recorridos más allá del icónico y famosísimo David.

Hollberg, historiadora alemana, dirige la prestigiosa Academia desde 2015 y su segundo mandato expirará este año.

No es la primera vez que denuncia las dinámicas del turismo de masas y, entre otras cosas, ha logrado que la Justicia proteja el uso de la imagen del David entre los suvenires de las numerosas tiendas de la ciudad. EFE

