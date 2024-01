Catalonia construye un nuevo resort de cinco estrellas en Zanzíbar (Tanzania) que abrirá sus puertas en 2025

29/01/2024 Catalonia construye un nuevo resort de cinco estrellas en Zanzíbar (Tanzania) que abrirá en 2025 ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CATALONIA

Catalonia Hotels and Resorts ha adquirido en la costa noreste de Zanzíbar una parcela de más de 7 hectáreas con playa privada que albergará el Catalonia Grand Zanzíbar All Suites & Spa, un resort de 5 estrellas con 272 suites. Éste será el segundo resort Catalonia Grand después del Costa Mujeres en México, establecimientos que se posicionan en los segmentos más altos del mercado. Las obras para la construcción de este complejo se iniciaron el pasado año y está previsto que terminen a finales del 2025. La cadena hotelera pretende hacer de este nuevo resort, un modelo de referencia, tanto en la zona como en otros mercados. "Nuestro proyecto en Zanzíbar se posicionará como uno de los mejores hoteles del destino, lo que reafirma nuestra estrategia por desarrollar productos premium con una clara orientación a la diversificación geográfica y a explorar oportunidades de crecimiento en nuevos mercados", explica el director de expansión global de la marca, Ferderico Hozmann. El Catalonia Grand Zanzibar All Suites & Spa se encuentra ubicado cerca de la reserva forestal de Kichwa, en la zona de Pwami Mchandani, un área caracterizado por playas de arena blanca y arrecifes de coral. Dispondrá de 272 habitaciones suite de diversas categorías incluidas dos villas acuáticas), una amplia oferta gastronómica y de instalaciones premium, una gran piscina de 800 metros cuadrados, una zona de wellness y spa de 1600 metros cuadrados, un gimnasio, una amplia oferta gastronómica, un anfiteatro, un club para niños así como una zona comercial. En el aspecto gastronómico contará con 6 restaurantes, buffet internacional, una zona con varios puestos de comida así como ocho bares. En sus instalaciones destaca especialmente un restaurante asiático con teppanyaki, así como otro restaurante de fusión africana. UN PROYECTO SOSTENIBLE. Las obras de construcción se iniciaron el pasado año y está previsto que finalicen a finales del 2025. La cadena también mantiene en este establecimiento su apuesta por el consumo responsable de recursos, la minimización de su huella de carbono, la reducción de residuos y por hacer que su actividad sea cada vez más sostenible. Con el objetivo de crear un espacio sostenible, se creará una placa fotovoltaica para reducir el consumo eléctrico, un vivero de plantas nativas para asegurar la preservación de la rica flora local y un conjunto de plantas destinadas al tratamiento agua, al tratamiento de la desalinización y al tratamiento de residuos que filtrará y tratará tanto los residuos como las aguas grises que se generen en el resort. Catalonia tiene diversos proyectos en fase de construcción que verán la luz en los próximos años, entre ellos un hotel de 4 estrellas en Plaza España que se convertirá en el octavo establecimiento de la cadena en Madrid y un hotel de 4 estrellas en el centro de Málaga. Es una cadena que históricamente se ha centrado en la compra de activos y más del 90% de sus establecimientos son en propiedad, sin embargo, tal y como asegura Federico Holzmann "no solo contemplamos la compra de hoteles, sino también estamos abiertos a contratos de arrendamiento y de gestión, que entendemos puede suponer una interesante alternativa para muchos propietarios que busquen algo más de flexibilidad en los encajes".