Aumentan a 34 los militares de EEUU heridos en un ataque con dron en Jordania que se saldó con tres muertos

24/11/2020

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han informado de que han aumentado a 34 los militares heridos en un ataque con dron suicida lanzado por presuntas milicias proiraníes ocurrido la pasada noche en Jordania, cerca de la frontera con Siria, que se ha saldado con la muerte de tres soldados más. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este nuevo balance después de que en un primer momento se hubiera informado de tres fallecidos y 25 heridos, si bien ha subrayado que esperan "que este número fluctúe a medida que los miembros del servicio continúan buscando atención. De los heridos, ocho han sido evacuados de Jordania "a un centro de atención de nivel superior", si bien ahora "se encuentran en condición estable". "Todos los demás están siendo evaluados de forma completa", ha agregado el CENTCOM a través de un comunicado en su página web. Las identidades de las víctimas no se han hecho públicas "por respeto a las familias" y en concordancia con la política del Departamento de Defensa, indica el comunicado. Esperarán hasta 24 horas después de haber notificado a sus familiares. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha sido informado en la mañana del domingo del ataque junto al ministro de Defensa, Lloyd Austin; al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y al asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer. Precisamente Austin ha manifestado su "enfado" y su "profundo pesar" por estas muertes y ha advertido que responderán "en el momento y lugar que elijamos". Washington ha especificado que el ataque se produjo en la base de apoyo logístico ubicada en la Torre 22 de la Red de Defensa de Jordania, donde hay aproximadamente 350 efectivos del Ejército desplegados, llevando a cabo una serie de funciones de "apoyo clave", incluido el apoyo a la coalición para la "derrota duradera" de Estado Islámico. Sin embargo, el ministro de Comunicación del Gobierno jordano, Muhanad al Mubaidin, ha asegurado que el ataque se produjo en suelo sirio y no en territorio jordano, como ha informado Washington. Al Mubaidin ha explicado en declaraciones a la televisión pública jordana Al Mamlaka que el ataque se produjo en la base estadounidense de Al Tanf, en Siria, a escasos 20 kilómetros de la Torre 22. El ataque ha sido reivindicado por Resistencia Islámica. El grupo ha informado de ataques contra las bases de Al Shadadi, Rukban y Al Tanf, en Siria, y contra las instalaciones navales de Zevulun, cerca de Haifa, en Israel, "en respuesta a las masacres cometidas por la entidad sionista (Israel) contra nuestro pueblo en Gaza". La organización asegura que seguirá atacando "los bastiones del enemigo", aunque no está claro si estos ataques se corresponden con el que ha causado las tres víctimas mortales estadounidenses. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres pero con informantes en Siria, ha dado cuenta ya de movimientos de las milicias proiraníes en la cuenca del Éufrates por miedo a una respuesta militar estadounidense. Así, se han retirado de Al Rahba, Al Mayadín o Al Bukamal. Este es el primer ataque en el que mueren militares estadounidenses en Oriente Próximo desde el inicio de la actual escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Sin embargo, son relativamente frecuentes los ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak y desde el 17 de octubre se ha informado de 158 incidentes, ninguno de ellos grave, ya que este tipo de instalaciones estadounidenses suelen tener defensas antiaéreas. La Resistencia Islámica de Irak es un conjunto de milicias chíies iraquíes que comparten una visión política y cuentan con el respaldo de Irán, entre las que se encuentran Kataib Hezbolá, Kataib Sayid al Shuhada, Asaib Ahl al Haq o Harakat Hezbolá al Nujaba. Por el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque de Jordania.