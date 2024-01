VÍDEO: Tres militares estadounidenses muertos y 25 heridos en un ataque de un dron en Jordania

21/12/2022 December 21, 2022 - Al Asad Air Base, Iraq - U.S. Army Soldiers assigned to Alpha Company, 1st Battalion, 125th Infantry Regiment, 37th Infantry Brigade Combat Team, Task Force Reaper, Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve, establish security while conducting range operations, Al Asad Air Base, December. 21, 2022. Ongoing range operations help to maintain unit proficiency and readiness while conducting base operations. (photo by Sgt. Julio Hernandez) POLITICA Europa Press/Contacto/U.S. Army

Tres militares estadounidenses han muerto y 25 más han resultado heridos en un ataque de un dron suicida lanzado por presuntas milicias proiraníes y ocurrido la pasada noche en Jordania, cerca de la frontera con Siria, según han informado las Fuerzas Armadas norteamericanas. "Tres militares estadounidenses han muerto y 25 han resultado heridos en un ataque de un sistema aéreo no tripulado de una dirección que impactó contra una base en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria", ha informado el Mando Central militar estadounidense (CENTCOM) en un comunicado. Las identidades de las víctimas no se han hecho públicas "por respeto a las familias" y en concordancia con la política del Departamento de Defensa, indica el comunicado. Esperarán hasta 24 horas después de haber notificado a sus familiares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha comunicado sus condolencias por el ataque, que ha achacado a "milicias radicales apoyadas por Irán" que operan en Siria e Irak, según un comunicado de la Casa Blanca. "Hoy duele el corazón de Estados Unidos (...). Jill y yo --y estadounidenses de todo el país-- nos sumamos a las familias y amigos de nuestros caídos para llorar a estos guerreros caídos en este ataque despreciable y totalmente injusto", ha explicado Biden. El inquilino de la Casa Blanca ha destacado la "valentía inquebrantable" que "personificaban" los militares, "lo mejor de nuestra nación". "Su sacrificio jamás será olvidado por nuestra nación (...). Arriesgaban su propia seguridad por la seguridad de sus compatriotas y de nuestros aliados "en la lucha contra el terrorismo". "Es una lucha que no cesará", ha resaltado. "Vamos a seguir con su lucha contra el terrorismo y que no quepa duda, vamos a hacer que los responsables rindan cuentas en el momento y modo que consideremos oportuno", ha advertido. Biden ha sido informado esta mañana del ataque junto al ministro de Defensa, Lloyd Austin; al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y al asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer. Fuentes militares citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han indicado que el ataque se produjo en la base denominada Tower 22, integrada en una misión de asesoramiento y ayuda a las fuerzas jordanas. Sin embargo, el ministro de Comunicación del Gobierno jordano, Muhanad al Mubaidin, ha asegurado que el ataque se produjo en suelo sirio y no en territorio jordano, como ha informado Washington. Al Mubaidin ha explicado en declaraciones a la televisión pública jordana Al Mamlaka que el ataque se produjo en la base estadounidense de Al Tanf, en Siria. Este es el primer ataque en el que mueren militares estadounidenses en Oriente Próximo desde el inicio de la actual escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Sin embargo, son relativamente frecuentes los ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak y desde el 17 de octubre se ha informado de 158 incidentes, ninguno de ellos grave, ya que este tipo de instalaciones estadounidenses suelen tener defensas antiaéreas. La Resistencia Islámica de Irak es un conjunto de milicias chíies iraquíes que comparten una visión política y cuentan con el respaldo de Irán, entre las que se encuentran Kataib Hezbolá, Kataib Sayid al Shuhada, Asaib Ahl al Haq o Harakat Hezbolá al Nujaba. Por el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque de Jordania. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sociedad/837295/1/tres-militares-estadounidenses-muertos-25-heridos-ataque-dron-jordania TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06