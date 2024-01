VÍDEO: El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU defiende que "no es el momento" de abandonar al pueblo de Gaza

28/01/2024 Rafá POLITICA ASIA ORIENTE PRÓXIMO INTERNACIONAL ABED RAHIM KHATIB / DPA

El responsable de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha defendido este sábado que "no es el momento" de abandonar a la población de Gaza, después de que países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Alemania o Finlandia hayan anunciado la suspensión de financiación a la UNRWA por la supuesta implicación de algunos de sus trabajadores en los ataques del 7 de octubre. Griffiths ha recordado que "el pueblo de Gaza lleva casi cuatro meses soportando horrores y privaciones inimaginables" y ha señalado que "sus necesidades nunca han sido mayores", al tiempo que ha lamentado que la "capacidad humanitaria (de la ONU) para ayudarlos nunca ha estado tan amenazada". "Necesitamos esforzarnos al máximo para darle al pueblo de Gaza un momento de esperanza", ha argumentado el jefe humanitario de la ONU en un breve comunicado publicado en la red social X, antes Twitter. "Ahora no es el momento de decepcionarlos", ha apostillado. Las declaraciones de Griffiths llegan después de que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) anunciara este viernes la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en los ataques de las milicias palestinas contra Israel, tras recibir información a este respecto de los servicios de seguridad israelíes. Tanto el comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, como el propio secretario general de la ONU, António Guterres, se han declarado consternados por estas informaciones y han prometido el inicio de una investigación inmediata sobre lo ocurrido. No obstante, las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Italia, Países Bajos, Alemania y Finlanida han anunciado que no darán más financiación a este organismo "hasta que se complete la aclaración".