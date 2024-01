Vidal juega 60 minutos en su debut con triunfo de Colo Colo y unos minutos como capitán

Santiago de Chile, 27 ene (EFE).- El mediocampista chileno Arturo Vidal volvió a disputar un partido este sábado, tras cuatro meses fuera de las canchas por una operación de meniscos en su regreso a Colo Colo, que se impuso por 1-0 ante Everton en un amistoso disputado en Valparaíso, a 120 kilómetros de la capital austral.

El volante de 36 años se mantuvo en el campo de juego del estadio Sausalito por 60 minutos, en los que incluso vistió la banda de capitán por 15 minutos en el segundo tiempo, luego de la salida del Esteban Pavez en el entretiempo.

“Hace algunos días se decía que nos sabían si podía jugar, firmé y cuatro días después debuté como titular (…) un saludo a todos los que estaban hablando tonteras de mí”, dijo Vidal en declaraciones a ESPN tras finalizar el duelo.

Fuera de ritmo de competencia, pero firme, se mostró Vidal quien testificó que su intervención quirúrgica en la rodilla derecha fue exitosa. No obstante, la larga inactividad hizo que tomara recaudos en el juego.

“Voy a agarrar más ritmo con los partidos que me quedan antes del inicio del campeonato”, reconoció el futbolista que hasta diciembre pasado tuvo contrato en el Athletico Paranaense de Brasil.

También el cuerpo técnico del ‘Cacique’ tiene previsto llevar el retorno de Vidal a la actividad de forma paulatina, pues al finalizar el primer tiempo le preguntaron por sus condiciones de cara a continuar en el encuentro y el futbolista salió en la segunda mitad para jugar unos minutos más.

El último partido oficial que había disputado el ‘8’ de la selección chilena fue en septiembre pasado cuando se lesionó mientras disputaba con La Roja un duelo por la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026 frente a Colombia.

Vidal también se refirió al nombramiento del argentino Ricardo Gareca como seleccionador de Chile, el jueves pasado.

“Bien, no lo conozco mucho. No he hablado mucho con él, ojalá nos vaya bien y que elija los mejores para ir a la Copa América”, comentó sobre el certamen que se jugará en Estados Unidos en junio próximo.

El ‘King’ se mostró con libertad para moverse por el frente del área grande rival, pero sin correr largas distancias. Utilizando la experiencia y jerarquía para ubicarse en el campo e intervenir en el ataque del equipo blanco y negro.

En el gol del encuentro marcado por el atacante Carlos Palacios de tiro libre tuvo participación, pues con su pase al mediocampista Leonardo Gil al borde del área, se generó la falta que permitió el cobro en el minuto 11 del encuentro.

Luego, en el minuto 18 se metió al área del Everton buscando un gol de cabeza, tras haber pedido que le enviaran el centro.

Vidal contó con la concurrencia de unos cuantos miles de hinchas de Colo Colo que viajaron para presenciar su vuelta al club con el que se estrenó como profesional, luego de un periplo de 17 años fuera de Chile para hacer una carrera internacional en grandes equipos europeos como Barcelona, Juventus, Inter, Bayern Múnich y Bayer Leverkusen.

“Muy emocionado de verdad, muy contento. Es un sueño volver a Colo Colo y de una lesión muy grande que tuve. Lo más lindo es volver a entrar en una cancha, cuando me lesioné pensé que no iba a pasar nunca el tiempo. Mis hijos entraron conmigo a la cancha y muy feliz por el apoyo del público”, agregó.

La fiesta en la tribuna, sin embrago, se vio empañada en el minuto 28 cuando el encuentro tuvo que ser detenido por el árbitro Piero Maza durante 11 minutos debido a disturbios generados por las hinchadas de ambos equipos.

Vidal se acercó hasta el público, en el lateral del campo, para pedir calma sin éxito hasta que las fuerzas del orden público entraron para disuadir.

Colo Colo disputa la Copa Viña del Mar en preparación para la Supercopa de Chile, que jugará el próximo 11 de febrero ante el campeón de la liga, Huachipato. Luego vendrá el inicio del torneo local y el estreno en la fase previa de la Copa Libertadores ante el argentino Godoy Cruz. EFE

