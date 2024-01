Víctor Clavijo habla de su ruptura con Montse Pla

26/01/2024 El actor Víctor Clavijo posa en la alfombra roja previa a la gala de la XI edición de los Premios Feroz, en el Palacio de Vistalegre, a 26 de enero de 2024, en Madrid (España).. Hace un mes conocíamos que, tras su separación el pasado mes de abril con Víctor Clavijo, Montse Pla se ha comprometido ahora con un chico al que conoció el pasado mes de septiembre a través de las redes sociales. Una información que le comunicaba la protagonista a la revista Semana, confirmando que está viviendo uno de los momentos más bonitos a nivel personal. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Hace un mes conocíamos que, tras su separación el pasado mes de abril con Víctor Clavijo, Montse Pla se ha comprometido ahora con un chico al que conoció el pasado mes de septiembre a través de las redes sociales. Una información que le comunicaba la protagonista a la revista Semana, confirmando que está viviendo uno de los momentos más bonitos a nivel personal. Víctor ha posado hoy en la alfombra roja de los Premios Feroz y hemos podido hablar con él de su ruptura con la hija de Beatriz Carvajal y aunque se ha mostrado reacio a la hora de hablar de su vida íntima, sí que nos ha confesado que se alegra por las buenas noticias. "Es uno de los eventos culturales del año, del cine español, donde se premia el talento y las mejores películas y hay que estar aquí apoyando a la industria" nos desvelaba el actor al hablar de estos Premios Feroz. Al comentarle la denuncia que ha recibido el directo de cine, Carlos Vermut, por supuesta violencia sexual, Víctor nos confesaba que "no creo que sea un problema que se circunscriba solamente a la industria del cine, lamentablemente sucede en todas las profesiones y es una lacra con la que hay que luchar, evidentemente". En cuanto a la separación con Montse, el actor nos aseguraba que "yo de mi vida no voy a hablar", pero sí que entiende que "haya podido salir públicamente, pero no hablo". Eso sí, nos aclaraba que hay buena relación con ella: "Por supuesto, hay cordialidad, mucho respeto y todo ha terminado bien".