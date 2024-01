¡Primicia! Borja Thyssen huye de la prensa tras las sorprendentes declaraciones de su madre sobre su legado

14/11/2023 Borja Thyssen EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La baronesa Thyssen ha concedido una entrevista a 'Espejo público' en la que, más sincera que nunca, ha hablado entre otros temas de su admiración por el Rey Juan Carlos, de las historias amorosas que han marcado su vida, o del ofrecimiento de Putin de nombrarla "reina de San Petersburgo" si trasladaba su colección pictórica a Rusia. Pero si algo ha llamado la atención de la extensa charla que ha tenido con el programa presentado por Susanna Griso en su residencia de Andorra son sin duda sus declaraciones revelando que ha cambiado su testamento en numerosas ocasiones -puntualizando que si lo ha hecho es por los cambios de normativa de los países donde tiene repartidas sus propiedades, y no por motivos de índole personal- y que ya ha decidido quién continuará con su legado cuando ella ya no esté. Y lejos de lo que cabría esperar, no será su hijo Borja Thyssen el que se hará cargo de la gestión de su multimillonario patrimonio artístico, sino una mujer cuyo nombre no ha desvelado por el momento, aunque todo apunta que se trata de una de sus mellizas, Carmen, que en junio cumplirá la mayoría de edad y comenzaría sus estudios de Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales. Una sorprendente decisión la de la Baronesa sobre la que Borja no quiere pronunciarse. El marido de Blanca Cuesta ha reaparecido este viernes en una exclusiva joyería de la Milla de Oro madrileña y, al ver a las cámaras, ha huído a las carreras y ha llamado a un taxi para esquivar las preguntas, dejando en el aire si ha visto la entrevista de su madre y qué le parece que vaya a ser su hermana Carmen la depositaria del legado Thyssen.