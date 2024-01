Planificar la jubilación o el apoyo familiar y vecinal, claves para combatir la soledad no deseada, según un estudio

29/11/2023 Dos mujeres ancianas caminando por un parque, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Las pensiones contributivas subirán un 3,8% en 2024 con la fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato adelantado del IPC de noviembre, con lo que es posible anticipar cuánto se revalorizarán las pensiones contributivas en 2024 haciendo la media de los doce meses anteriores. El cálculo obtenido es del 3,76%, porcentaje que se redondeará al 3,8%, con lo que las pensiones contributivas subirán el próximo año en esa cantidad. SOCIEDAD Gabriel Luengas - Europa Press

Una buena planificación del futuro, sobre todo en lo que respecta a la etapa de jubilación, el mantenimiento de la actividad, la conservación del apoyo familiar y la implicación con el entorno vecinal y comunitario son algunas de las recomendaciones que recoge el 'Informe sobre la soledad no deseada en adultos mayores', del Instituto Santalucía. La investigación, titulada 'Informe sobre la soledad no deseada en adultos mayores', recoge datos de algunos estudios como el 'Informe de Percepción Social de la soledad no deseada', del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, que revela que el problema de la soledad no deseada preocupa a casi el 93% de los españoles. El informe también recoge datos como que el 13,4% de las personas sufren soledad no deseada y que es un problema que afecta más a las mujeres que a los hombres, con un 14,8% y un 12,1%, respectivamente. "Existe una España solitaria, que sufre de aislamiento social y que necesita ser comprendida y, sobre todo, atendida", ha señalado la investigadora Josefa Ros Velasco, que ha liderado la investigación. Igualmente, arroja otros datos como que el 87,2% de los españoles considera que este problema afecta sobre todo a personas mayores, pero que, en realidad, los grupos etarios que más se ven afectados por la soledad no deseada son los que conforman los adolescentes y los jóvenes, con un 21,9%, frente a las personas mayores a partir de los 75 años, con un 12,2%. Además, señala que las personas con discapacidad, las cuidadoras, los inmigrantes o los retornados, entre otros, son especialmente susceptibles de padecer soledad no deseada. En cuanto a las causas, el informe señala que son la falta de convivencia y apoyo familiar o social, especialmente por el hecho de residir lejos de la familia, a lo que se suma la presión laboral, el hecho de tener mucho trabajo y poco ocio o la falta total de estabilidad profesional. Para los mayores de 75 años, el estudio apunta factores como la jubilación, la viudedad y problemas de salud incapacitantes, que "contribuyen significativamente a generar el sentimiento de soledad". La investigación alerta de que esta realidad necesita una especial atención, puesto que los sentimientos continuos de sentirse solo, alejado o separado de los demás puede prolongarse y desembocar en soledad no deseada crónica. Entre las principales consecuencias para la salud mental, el estudio señala los trastornos del estado anímico como la ansiedad (prevalencia del 37,8%), la depresión (prevalencia del 39,3%) y los trastornos conductuales como la violencia, el alcoholismo o el suicidio, entre otros. Por otro lado, el informe alerta, citando datos del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, de que este problema impacta gravemente en los costes sanitarios y productivos en España pues implica un coste anual de 14.141 millones de euros anuales para España, equivalente al 1,17% del PIB en el año 2021. Según los mismos datos, el gasto en servicios sanitarios, especialmente en médicos especialistas y urgencias, asciende a 5.605 millones de euros anuales; y el consumo de medicamentos, destacando tranquilizantes y antidepresivos, representa un coste adicional de 495 millones de euros. En conjunto, los costes sanitarios alcanzan los 6.101 millones de euros anuales, equivalente al 0,51% del PIB español. Ante esta situación, el informe propone una serie de recomendaciones como dar visibilidad al problema a través de campañas de concienciación; la creación de estrategias intergeneracionales donde se incluya a los jóvenes y la creación de cursos de formación para la sociedad civil, familiares y cuidadores profesionales.