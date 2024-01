Nikki Haley acusa al Comité Nacional Republicano de favorecer a Trump en las primarias del partido

25/01/2024 January 25, 2024: Presidential primary candidate and former South Carolina Gov. Nikki Haley speaks to supporters in North Charleston, South Carolina, on Wednesday, Jan. 24, 2024. POLITICA Europa Press/Contacto/Joshua Boucher

La precandidata presidencial republicana Nikki Haley ha acusado al Comité Nacional Republicano, la organización encargada del desarrollo político del partido, de favorecer claramente a su gran rival y, por ahora, destacado favorito, Donald Trump, de cara a la nominación final. La ex gobernadora de Carolina del Sur y en su día embajadora de Trump ante la ONU ha lamentado que el comité parece estar aceptando presiones del equipo de Trump para obligarla a retirar su candidatura por los pobres resultados obtenidos en las primarias realizadas hasta el momento a pesar de que todavía hay 48 estados por decidir. "No me parece que el Comité sea un mediador honesto", ha asegurado Haley en declaraciones a la cadena NBC antes de acusar a Trump de presionar a la organización para que costee los numerosos casos a los que se enfrenta en los tribunales. Haley ha criticado recientes mensajes del comité a favor de poner fin ya a la carrera y centrarse en la candidatura de Trump. "No entiendo ómo es posible que digas al pueblo americano por quién votar cuando todavía quedan 48 estados ahí fuera", ha indicado. "Esto es una democracia. El pueblo americano quiere decir lo que parezca a la hora de elegir a su nominado. Eso es lo mínimo que les podemos dar", ha añadido. Haley padeció esta semana una dolorosa derrota en las primarias de New Hampshire, donde Trump le sacó dobles dígitos de diferencia, y no tuvo oportunidad alguna en el caucus de Iowa, en el que el magnate se alzó con la victoria con unos 30 puntos de diferencia sobre sus rivales. Con todo, la ex gobernadora quiere romper la inercia ganadora de Trump en las primarias de su estado y, sobre todo, en el llamado Supermartes de marzo, cuando más de una decena de estados elegirán a su candidato. La última media de encuestas de la web electoral RealClearPolitics, no obstante, conceden a Trump una ventaja abismal sobre Haley, con 70 por ciento a favor del magnate frente al 12,6 por ciento para la ex gobernadora.