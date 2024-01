Netanyahu afirma que la decisión de la CIJ demuestra que "no se ha aprendido la lección del Holocausto"

27/01/2024 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRAELÍ

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este sábado, Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, que la forma en la que se ha desarrollado la "falsa" denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) demuestra que "no se han aprendido las lecciones del Holocausto". El dirigente israelí ha afirmado sentirse "escandalizado" por el hecho de que Sudáfrica haya acusado de genocidio a Isarel y ha destacado que es Hamás el que quiere el genocidio de Israel y de los judíos. Sudáfrica ha ido a La Haya "en nombre de Hamás", ha espetado, según recoge el diario 'The Times of Israel'. La Corte Internacional de Justicia debería de haber desestimado sumariamente las acusaciones de genocidio. "La disposición del tribunal" a escuchar siquiera este "ridículo" caso "demuestra que hay muchos en el mundo que no han aprendido nada del Holocausto". En cualquier caso, ha destacado que la CIJ no ha ordenado un alto el fuego. "Pero nosotros hemos aprendido (...). La lección principal del Holocausto es que solo nosotros nos podemos defender. Nadie lo hará por nosotros", ha indicado. Así, Israel debe ser "fuerte y decidido" y "contraatacar". Netanyahu ha comparecido con una copia del libro 'Mi Lucha' o 'Mein Kampf' de Adolf Hitler en árabe que fue hallado por los militares israelíes en la Franja de Gaza. Así es como "los nuevos nazis" educan a sus hijos, ha argumentado. "El Estado judío se alzó de las cenizas del Holocausto para garantizar la potencia defensiva del pueblo judío. Nadie nos quitará ese derecho", ha destacado. Por ello "no hay guerra más justa" que la actual y "Ejército más moral" que las Fuerzas Armadas de Israel. Netanyahu ha aprovechado además para rendir homenaje a los militares caídos en la última semana en la ofensiva sobre la Franja de Gaza y ha reiterado que se van a conseguir todos los objetivos en su honor: destruir a Hamás, traer de vuelta a todos los rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para Israel. "No hay alternativa a la victoria total", ha subrayado. Para Netanyahu Israel se ha visto obligado a ir a la guerra por un enemigo que declara abiertamente que quiere destruir a todos los judíos. "Si hubieran podido, nos habrían asesinado a todos" el 7 de octubre, ha apuntado. Por eso, si no se destruye a Hamás, "la siguiente masacre es solo una cuestión de tiempo". El mandatario israelí ha asegurado que la guerra continuará el tiempo que sea necesario para destruir a Hamás. "Hay quienes dudan entre nosotros de nuestra determinación y capacidad" para destruir a Hamás, y se ha referido incluso a algunos "antiguos" altos cargos que han manifestado "dudas y pesimismo". "Son una pequeña minoría (...). Están equivocados. Vamos a lograr la victoria total", ha remachado.