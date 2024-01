Los tuareg consideran la ruptura del acuerdo de paz como una declaración de guerra de los militares

16/03/2022 March 16, 2022, Bamako, Bamako District, Mali: AlHousseini is an artisan, making leather goods and some Tuareg jewelry. He had to leave Timbuktu in 2012 because he felt threatened by the fact that he worked with tourists. He now lives in Gouana, a suburb of Bamako, where he has found refuge with his family. He is not in favor of the departure of the French today, because for him they are good partners and they brought security but also work. He used to sell handicrafts to the soldiers. POLITICA Europa Press/Contacto/Nicolas Remene

Los separatistas tuareg del norte de Malí agrupados bajo el Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CSP-PSD) han lamentado que el anuncio efectuado por la junta militar maliense para poner fin al acuerdo de paz firmado en 2015 es una declaración abierta de guerra en el país. En comentarios a Radio France Internationale, el portavoz del CSP, Mohamed Elmaouloud Ramadane, ha expresado su pesar por la ruptura del acuerdo. "Sí, hay preocupación, hay consternación... pero sobre todo nos lo esperábamos. No nos sorprende. Solo podemos tomar nota de su decisión, por muy graves que vayan a ser sus consecuencias", ha lamentado. "No solo para Malí", ha apuntado, "sino para toda la subregión (del Sahel), y es el fin de una oportunidad de reconciliación nacional". El Gobierno de transición de Malí anunció el jueves el "fin, con efecto inmediato", del Acuerdo de Argel, firmado en 2015 entre el Gobierno y los grupos separatistas tuareg, después del reciente aumento de tensiones con Argelia, principal mediador entre las partes, tras un viaje de varios líderes rebeldes para reunirse con el presidente argelino, Abdelmayid Tebune. Bamako indicó que "observa con profunda preocupación un aumento de actos hostiles, casos de hostilidad e injerencia en los asuntos internos de Malí por parte de las autoridades de la República Argelina Democrática y Popular, todo lo cual socava la seguridad nacional y la soberanía de Malí". Las autoridades malienses señalaron a través de un comunicado varios puntos entre "los casos" que condenan, entre los que se incluye "la imposición unilateral de un período de transición", la "recepción sin consulta ni notificación previa y al más alto nivel del Estado argelino de ciudadanos malienses subversivos y de ciudadanos malienses procesados por la justicia maliense por actos de terrorismo". Sea como fuere, el portavoz separatista contempla lo ocurrido "como un retorno a la casilla de salida". "No vemos la posibilidad de diálogo ni de una solución pacífica con esta junta. Han elegido la guerra", ha lamentado, antes de volver a acusar a la junta de apostar por la presencia de mercenarios del grupo ruso Wagner para forzar la situación. "Esta junta ha elegido esta opción, nos la han impuesto y no tenemos otra opción que hacer la guerra hasta el final contra esta junta", ha concluido el portavoz.