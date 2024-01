La UNRWA advierte de que la suspensión de la financiación afecta a sus labores humanitarias

02/06/2023 UNITED NATIONS, June 2, 2023 -- Philippe Lazzarini, commissioner-general of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), addresses a press conference at the UN headquarters in New York on June 1, 2023. The agency was going through a massive financial crisis, Philippe Lazzarini told the press conference on Thursday. POLITICA Europa Press/Contacto/UN Bureau

El comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha advertido este sábado de que la suspensión de las aportaciones a la organización amenazan su labor humanitaria. "Hasta el día de hoy nueve países han suspendido provisionalmente la financiación de la UNRWA. Estas decisiones amenazan nuestra labor humanitaria en toda la región, especialmente en la Franja de Gaza", ha alertado Lazzarini en un comunicado. Las suspensiones son en respuesta a las revelaciones sobre la presunta implicación de hasta doce trabajadores de la UNRWA en los ataques del 7 de octubre contra suelo israelí que se saldaron con unos 1.200 muertos. "Es chocante ver estas suspensiones de fondos en reacción a las acusaciones contra un pequeño grupo de trabajadores, en particular después de que se hayan tomado medidas de inmediato suspendiendo sus contratos y que se haya solicitado una investigación transparente e independiente", ha añadido. Por todo ello pide a los países que han anunciado la suspensión de la fianciación que "reconsideren" su decisión "antes de que la UNRWA se vea obligada a suspender su respuesta humanitaria". "La vida de la gente de Gaza depende de este apoyo, igual que la estabilidad regional", ha remachado. Lazzarini ha explicado que la investigación de estos hechos "graves" está ya a cargo de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, "la más alta autoridad de investigación del sistema de la ONU". "La UNRWA es la agencia humanitaria principal en Gaza, con más de dos millones de personas que dependen de ella para su supervivencia. Muchos están hambrientos y el reloj avanza hacia la hambruna inminente. La Agencia gestiona refugios para más de un millón de pesonas y proporciona alimentos y atención sanitaria básica incluso en los picos de las hostilidades", ha recordado Lazzarini. El responsable de la UNRWA ha recordado además que el dictamen del viernes de la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel a "adoptar medidas inmediatas y eficaces para que se cubran las necesidades básicas y la ayuda humanitaria necesaria ante las adversas condiciones vitales que afrontan los palestinos en la Franja de Gaza". "Estas medidas pretenden evitar daños irreparables a los derechos de los palestinos", ha destacado Lazzarini. "La única forma de hacerlo es mediante la cooperación con los socios internacionales, en particular con la UNRWA, el actor humanitario más grande de Gaza. Unos 3.000 trabajadores fundamentales de un total de 13.000 siguen yendo a tarbjar en Gaza, dando a sus comunidades una ayuda vital que puede hundirse en cualquier momento debido a la falta de financiación", ha resaltado. Lazzarini ha advertido que "sería inmensamente irresponsable castigar a una Agencia y una comunidad enterna por las acusaciones contra algunos individuos, en particular en un momento de guerra, desplazados y crisis política". Además, Lazzarini ha recordado que la UNRWA entrega cada año un listado de su personal a todos los países, incluido Israel. "La Agencia jamás ha recibido ninguna queja sobre trabajadores concretos", ha recordado. Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Finlandia han anunciado públicamente la suspensión de la financiación de la UNRWA. Por el momento no se conocen los otros tres países que menciona Lazzarini. En cambio, otros países como Irlanda han reafirmado su compromiso de financiar a la UNRWA y han recordado la importancia de su labor.