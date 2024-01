La Policía israelí interviene para impedir un nuevo bloqueo del paso de la ayuda a Gaza en Kerem Shalom

17/12/2023 GAZA, Dec. 18, 2023 -- Staff members unload humanitarian aid supplies on the Gaza side of the Kerem Shalom border crossing between Israel and the Gaza Strip, Dec. 17, 2023. Israel opened the Kerem Shalom border crossing with the Gaza Strip on Sunday, allowing the first entry of aid through the crucial channel into Gaza since the start of its conflict with Hamas on Oct. 7. POLITICA Europa Press/Contacto/Yasser Qudih

La Policía israelí ha intervenido finalmente para impedir que colonos, familiares de rehenes y otros activistas israelíes bloqueen de nuevo el paso de ayuda humanitaria de Kerem Shalom hacia Gaza, como han hecho estos últimos cuatro días. Según los organizadores de las marchas, los activistas se han encontrado con puestos de control y barreras de seguridad antes de llegar a la zona. Sin embargo, algunos de ellos sortearon a pie las protecciones e intentaron alcanzar el paso para impedir el movimiento de los camiones. "Damos la bienvenida al bloqueo en el cruce pero en lugar de impedírnoslo a nostros", ha lamentado uno de los organizadores de Tzav 9, el grupo responsable de estas marchas, en comentarios recogidos por el diario israelí 'Yedioth Aharonoth', "tendrían que impedírselo a los terroristas de Hamás, que están recibiendo combustible mientras combaten contra Israel". "Vamos a seguir con nuestra lucha no violenta. Por aquí no va a pasar ninguna ayuda hasta que regresen todos los rehenes", ha añadido en relación a las más de 130 personas que siguen en manos de las milicias palestinas desde el ataque a Israel del 7 de octubre. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se vio obligado a abordar ayer la parálisis de los últimos días en el paso de Kerem Shalom. En rueda de prensa, el mandatario pidió a los organizadores que se abstuvieran de nuevos bloqueos porque "sin una mínima ayuda humanitaria a Gaza, Israel no podrá cumplir con sus objetivos de guerra". "Es por ello que he dado instrucciones para imponer una serie de bloqueos a las marchas, ya que tenemos que garantizar la entrada de un mínimo de suministros", añadió el primer ministro mientras se hacía eco de una reciente petición del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, para que las fuerzas israelíes permitieran el paso de ayuda al enclave a través de los puntos establecidos.