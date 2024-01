La Policía israelí carga con caballos contra manifestantes opositores en Tel Aviv

09/01/2024 January 9, 2024, Tel Aviv, Israel: Posters bearing photos of hostages and signs blaming PM Netanyahu for neglect and abandonment of his citizens are evident near the Kiryah, the IDF National HQ, as U.S. Secretary of State Blinken holds meetings inside, now on his fourth visit since 7th October, 2023. 136 Israeli hostages are believed to still be in Hamas captivity in the Gaza Strip. POLITICA Europa Press/Contacto/Nir Alon

La Policía israelí ha cargado este sábado contra los manifesantes que protestaban contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu emlpeando caballería. El incidente se ha producido cuando la marcha se ha trasladado desde la plaza Habima hasta la calle Kaplan, donde han cortado el tráfico. Testigos presenciales informan de al menos una detención violenta, según recoge la prensa israelí. Algunos familiares de los secuestrados en Gaza han reprochado a Netanyahu que les esté recriminando su postura y han denunciado que no está haciendo lo suficiente para lograr su liberación. También ha habido una manifestación en Haifa, donde han exigido la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas y donde han argumentado que Netanyahu actuaría de forma diferente si fuera uno de sus hijos el que estuviera secuestrado. Las familias han argumentado que si no actúan los secuestrados podrían terminar como el piloto Ron Arad, apresado en 1986 y retenido durante dos años, después de los cuales desapareció y nunca se supo qué ocurrió con él. La campaña de las familias ha indicado que le dijeron a la familia de Arad que guardara silencio para no incrementar el precio del rescate, pero el resultado fue que fue olvidado. "El primer ministro debería recordar que es un cargo electo cuyo trabajo es corregir los errores" del 7 de octubre "y no regañar a los familiares de los secuestrados", ha apuntado el grupo. "Si fuera su hijo el que estuviera en los túneles de Gaza, en manos de despreciables asesinos, el señor Netanyahu y su esposa estarían con nosotros, el complejo de las familias de secuestrados, luchando por sus vidaS", han argumentado.