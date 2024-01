Josep Santacana se reúne con su abogado para recurrir la decisión del juez

28/01/2024 JOSEP SANTACANA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Malos tiempos para Josep Santacana tras conocer la sentencia que ha dictado el Juzgado de lo Penal 25 de Barcelona por un delito de alzamiento de bienes por presuntamente ocultar y descapitalizar su patrimonio para no pagar una deuda de más de 6 millones de euros con el Banco de Luxemburgo, al que pidieron un préstamo para pagar los 4,5 millones de multa a Hacienda a los que fue condenada la extenista hace años. Cuatro meses después de declarar ante el juez, éste ha comunicado su resolución: La ganadora de Roland Garros, Arantxa Sánchez Vicario -que al igual que el padre de sus hijos se enfrentaba a una pena de prisión de 4 años y a una multa superior a los 6 millones de euros- ha sido condenada a 2 años y Santacana a 3 años y 3 meses de cárcel. Y ambos tendrán que pagar una indemnización conjunta de 6.620.127,60 euros al Banco de Luxemburgo. Una sentencia que ha sido 'satisfactoria' para Arantxa, que no tendrá que entrar en prisión tras el acuerdo al que llegó con la Fiscalía el pasado octubre. Sin embargo, su exmarido sí, ya que su pena es superior y ahora recurrirá la decisión del juez. Dispuesta a conseguir que se le rebaje la pena, Josep Santacana se reunía con su abogado para preparar el recurso ante la pena de cárcel que le pide la fiscalía y nos aseguraba que está trabajando en ello después de recibir este palo judicial: "Exacto". Eso sí, en cuanto a la situación de Arantxa, el exmarido de la tenista guardaba silencio y no hacía ninguna declaración al respecto.