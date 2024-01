Esther Doña no cree que Tamara Falcó e Íñigo Onieva estén viviendo una crisis matrimonial

30/12/2022 Esther Doña. Hace unos días el periodista Pedro Jota comentaba en su podcast 'En todas las salsas' que Tamara Falcó e Íñigo Onieva habrían mantenido una discusión en un conocido restaurante del centro madrileño que no acabó en reconciliación, ya que ambos salieron por separado del sitio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Hace unos días el periodista Pedro Jota comentaba en su podcast 'En todas las salsas' que Tamara Falcó e Íñigo Onieva habrían mantenido una discusión en un conocido restaurante del centro madrileño que no acabó en reconciliación, ya que ambos salieron por separado del sitio. Una información que ha tenido repercusión mediática porque todo apunta a que el matrimonio vive su primera crisis, sin embargo, todos los miembros de la familia Preysler -también Carolina Molas- aseguran que ambos están muy enamorados y que no hay ningún problema entre ellos. Hace unos días, Europa Press tuvo la oportunidad de hablar con Esther Doña sobre esta posible crisis y lo cierto es que no dudó en salir en defensa de la pareja: "No tengo ni idea, las parejas son momentos, le veo feliz, muy felices a los dos". Además, sus declaraciones nos llamaron especialmente la atención porque quiso remarcar que la Marquesa de Griñón "es una mujer muy cariñosa y educada no creo que haya habido nada más. Es una mujer maravillosa" y les deseaba que pronto puedan cumplir su sueño de ser padre: "Ojalá, si Dios quiere".