El Gobierno de Venezuela propone convocar la comisión de verificación de los Acuerdos de Barbados

El gobernador del estado de Miranda y miembro de la Comisión de Diálogo por el Gobierno venezolano, Héctor Rodríguez, ha resaltado que el Ejecutivo está dispuesto a convocar la comisión de verificación de los Acuerdos de Barbados tras las acusaciones de la oposición de incumplimiento debido a la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado. "Vamos a crear una metodología expedita que permita a quien no está involucrado en magnicidio, golpes de Estado, en bloqueos, en sanciones, quienes cumplan con las leyes venezolanas y con la Constitución para que participen en el proceso electoral. Lo que debería venir ahora es la instalación de la Comisión de Verificación y la Delegación de la Revolución Bolivariana está lista para instalarla", ha afirmado Rodríguez en rueda de prensa recogida por los medios venezolanos. "Si en algo no se ha cumplido con el Acuerdo de Barbados y que es lo que lo pone en riesgo, es en los intentos de magnicidio, porque parte del mismo es el compromiso absoluto de renunciar a la violencia, a los golpes de Estado, a renunciar a los intentos de homicidio como forma de hacer política", ha argumentado. Asimismo, ha destacado que en las conversaciones "jamás se habló (...) sobre algún candidato en particular para la habilitación" ni que fueran a ser perdonados quienes estaban involucrados en "hechos de corrupción, de delitos, de convocatorias a golpes de Estados, bloqueos y sanciones". Sobre la situación de Machado en particular, Rodríguez ha recordado que eso "es cosa juzgada" y que "ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto". "Tienen que asumir sus responsabilidades", ha remachado. Rodríguez ha destacado que fueron los delegados de la oposición quienes estuvieron de acuerdo. "En Venezuela habrá elecciones y se van a inscribir todos los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas", ha subrayado. Si de verdad quieren abonar al camino de la democracia y la paz, tienen que asumir su responsabilidad y condenar los hechos de violencia. "El diálogo no es un camino para justificar el bloqueo y las sanciones", ha apostillado. En cuanto a las especulaciones sobre la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos, Rodríguez ha pedido que no haya injerencias. "Estados Unidos, dejen que sean los venezolanos y las venezolanas que resuelvan los problemas de Venezuela. Los gobernantes en Venezuela los decide el pueblo venezolano, no los Estados Unidos. Queremos seguir estabilizando la economía del pueblo venezolano", ha resaltado.