Ecuador se exhibe como un país seguro, libre de incidentes e ideal para atraer a más turistas internacionales

25/01/2024 El ministro de Turismo de Ecuador, Niels Olsen, durante el encuentro empresarial España-Ecuador en la sede de la CEOE, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). El motivo de la reunión es la visita a España del presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa, tras participar ayer, 24 de enero en la inauguración de Fitur 2024 junto a los Reyes. Ecuador es el país socio en la 44ª edición de Fitur. Este es el primer viaje al extranjero de Noboa tras los últimos acontecimientos en Ecuador. ECONOMIA Carlos Luján - Europa Press

Ecuador ha cerrado la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2024, en la que ha sido el País Socio, con orgullo, honor y alegría, tras haber podido transmitir un mensaje de esperanza y normalidad a los miles de visitantes interesados en conocer este destino "seguro y libre de incidencias". "Ha sido una experiencia espectacular. Fitur se ha convertido en el escenario ideal para contar que Ecuador es maravilloso y que las cosas están mejorando", ha afirmado el ministro de Turismo de Ecuador, Niels Olsen, en una entrevista con Europa Press. Muchos de los asistentes a Fitur estos días han mostrado su interés en conocer el país, según ha explicado el ministro. En este sentido, Fitur ha sido el mejor escaparate para el país, que tiene como prioridad lograr un gran crecimiento en la llegada de turistas españoles y de otras partes de Europa. En cifras, según ha apuntado el viceministro de Turismo de Ecuador, Diego Andrade Murtinho, entrevistado también por Europa Press, el mercado español podría experimentar un incremento de entre el 10% y el 15% este año 2024, tras quedarse apenas un 5% por debajo de los números registrados en el año 2019, antes de la pandemia. Este potencial de crecimiento será posible gracias a la conectividad aérea entre ambos países. "Nunca antes habíamos estado tan bien conectados con España", ha afirmado Olsen. Actualmente, Ecuador ha llegado a 14 frecuencias semanales con España, que en marzo se elevarán a 18. España se posiciona como un lugar importante para el sector turístico ecuatoriano, no solo por las relaciones históricas entre ambos países, sino porque sirve de punto de entrada o salida para llegar a más mercados de Europa, uno de los objetivos del nuevo Gobierno. SITUACIÓN DE VIOLENCIA CONTROLADA En las últimas semanas, Ecuador ha protagonizado las noticias por los distintos acontecimientos violentos que se han sucedido en varias zonas del país. El presidente del país, Daniel Noboa, tomó medidas drásticas para poner freno de forma rápida a esta violencia, por lo que desde el Gobierno ya comienzan a hablar de "regreso a la normalidad". Tras unos momentos difíciles, el ministro de Turismo ha comentado a Europa Press que la situación está mejorando, dejando un mensaje claro de que el turismo es una actividad esencial para el país y que se convierte en catalizador para devolver la paz a las distintas regiones. "Las noticias que salieron eran impresionantes y no negamos todo lo que ocurrió. Tuvimos duda y hubo miedo. Sin embargo, a Ecuador no lo define lo que pasa en unos días, y la situación ya se encuentra controlada, sin apenas afectación a los circuitos turísticos, que son seguros y están libres de incidentes", ha añadido por su parte el viceministro. El control y la seguridad, según las autoridades, se siente en todo el territorio, con una clara mejora en las principales ciudades y sin ningún tipo de incidencias en las grandes áreas turísticas, como el Amazonas o las Galápagos. En este proceso de normalización de la actividad, el Gobierno continúa aplicando medidas restrictivas, como el toque de queda, aunque de forma adaptada a la situación de las distintas zonas, con una semaforización moldeable. "Todo se ha ido adaptando y tenemos que seguir porque es una batalla conjunta entre el Gobierno, la industria turística y el pueblo para poder vencer a las bandas que nos quieren llenar de miedo", ha defendido Andrade Murinho. MOMENTO ADECUADO PARA LA INVERSIÓN TURÍSTICA Otro de los mensajes que ha querido trasladar el ministro durante su paso por Fitur está relacionado con las inversiones turísticas. Para Olsen, es el momento adecuado para que los empresarios apuesten por el sector turístico, ya que es un motor de desarrollo económico para el país. "Es la decisión correcta", ha manifestado. Con este fin, el presidente Noboa ha visitado España en los últimos días para lanzar un mensaje "contundente" de que Ecuador está abierto para los negocios y las inversiones, poniendo en marcha leyes que permitan agilizar y facilitar las inversiones seguras en el sector. "Ecuador se ve con buenos ojos entre los inversores y queremos volver a ser la isla de paz para los empresarios como hemos sido hasta ahora. La industria turística es prioritaria para nuestro desarrollo económico", ha defendido el ministro del ramo.