Baraja: "Estos jugadores jóvenes tienen que saber que esta camiseta exige"

Madrid, 28 ene (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Valencia, se mostró muy enfadado después de perder 2-0 este domingo ante el Atlético de Madrid y señaló a sus jugadores al afirmar que "son jóvenes, pero tienen que saber que esta camiseta exige y pesa".

"Estos jugadores, que son jóvenes, tienen que saber que llevan una camiseta que tiene un peso y una exigencia y es importante como pierdes y la imagen que das. No podemos pecar de autocomplacencia", dijo el entrenador valencianista.

"Al final, nosotros tenemos que poner todas las energías y concentrarnos en cada partido. Muchas veces los elogios te llevan una dinámica mala. Hoy no hemos hecho las cosas bien. Les hemos concedido la posibilidad de que tengan la pelota con claridad. Hemos estado miedosos. No me ha gustado el equipo. El 1-0 con el que terminó la primera parte es una anécdota. Hemos concedido mucho", sentenció el técnico.

Sobre la segunda mitad, explicó que en ese periodo se les complicó mucho el partido. "Les dije a los jugadores en el descanso que iban a salir los mismos para ver si eran capaces de arreglarlo, pero ya era tarde. El segundo gol terminó por sentenciar. Yo soy el responsable, pero estos jugadores deben saber que la camiseta del Valencia pesa y esta derrota debe servir para no cometer otra vez los mismos errores", afirmó.

Sobre la ilusión que había generado el equipo, Baraja comentó: "Me parece fenomenal y me encanta que la gente se ilusione porque estamos en puestos de privilegio, pero ahora no podemos pensar en eso. Hoy no hemos competido a nuestro nivel y cuando estamos mal hay que decirlo. Hemos concedido mucho. Ha sido un mal partido y el Atlético nos ha superado en todo. Ha tenido un partido plácido". EFE

