Argentina "lamenta" la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición venezolana

El Gobierno argentino ha "lamentado" la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, con vistas a las elecciones presidenciales previstas para este año. "El Gobierno argentino sigue con preocupación la situación política en Venezuela y lamenta la decisión de inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a la principal líder de la oposición y ganadora de las primarias, María Corina Machado", ha indicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en un comunicado. El texto "reafirma" el "compromiso en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos" de Argentina, que "espera la pronta celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa". El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó el pasado viernes, 27 de enero, la inhabilitación durante 15 años de Machado, por lo que no podrá ocupar cargos públicos y por tanto no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Machado lamentó tras conocerse la decisión que "el régimen ha decidido acabar con el Acuerdo de Barbados", en el que Gobierno y oposición pactaron que cada parte pudiera contar con un candidato presidencial. "Maduro y su sistema criminal han escogido el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas", denunció la candidata opositora. "Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final", apostilló María Corina Machado a través de la red social X, antes Twitter.