Anuar Beno, feliz porque la relación de su hermano e Isa Pantoja haya callado bocas

La posible venta de Cantora y la mudanza que Isabel Pantoja estaría programando para instalarse en Madrid en los próximos meses está dando mucho que hablar y lo cierto es que ese cambio podría significar un antes y después en la vida de la tonadillera, ya que en la capital podría comenzar a disfrutar de la vida de otra manera. Esta semana pudimos hablar con Anuar Beno y le preguntábamos por la intención de Isabel Pantoja de vender Cantora y aunque desconocía la información, sí que bromeaba con comprarla en un futuro: "Voy a ir ahorrando". Igualmente y ante la posibilidad de que la cantante pueda acercar posturas con su hija al vivir en Madrid, Anuar de mostraba tajante y nos aseguraba que "todo lo que sea felicidad para ella y para nosotros, bienvenido sea". Por otro lado, nos confirmaba que tiene tan buena relación con su cuñada que ejerce de tío con el hijo de esta: "Ya es sobrinillo". Precisamente sobre Isa Pantoja nos aseguraba que es "la mejor" cuñada, y desvelaba que una frase que le dijo su madre a Isa fue: "Es la mujer de mi hermano, pues también es una hija más. Mi madre ya se lo dijo en su día, le dijo 'eres la niña que no he tenido nunca y ahora eres como mi hija'". Por último, Anuar se mostraba feliz al ver que la relación de su hermano e Isa ha callado bocas que no confiaban en que fueran a durar en el tiempo: "Al final todo el agua vuelve a su río, o sea, pase lo que pase ellos siguen ahí, siguen felices, se demuestran que están enamorados cada día, con cada videollamada, lo hemos visto en 'Gran Hermano', lo hemos visto en todos los lados, así que bueno, que sigan así de bien la verdad"