Abren las urnas para las elecciones presidenciales de Finlandia

21/01/2024 January 21, 2024, Helsinki, Uusimaa, Finland: Pavilion of the election campaign of presidential candidate Alexander Stubb, seen along the street. The presidential elections in Finland will take place on January 28, 2024. The election campaign of presidential candidates is in full swing. POLITICA Europa Press/Contacto/Takimoto Marina

Los colegios electorales de Finlandia han abierto sus puertas este domingo para celebrar las elecciones presidenciales en el país, las primeras desde su ingreso en la OTAN en abril del año pasado. Dos candidatos destacan por encima del resto: el ex primer ministro Alexander Stubb y el ex ministro de Exteriores Pekka Haavisto, aunque las encuestas previas vaticinan que ninguno de ellos conseguirá la mitad de votos más uno que le garantizarían la victoria directa, por lo que es probable la celebración de una segunda ronda en dos semanas. No obstante, los analistas llaman la atención sobre la figura del ultranacionalista Jussi Halla-aho, quien ha ganado terreno en las últimas semanas merced al respaldo entre el electorado joven del país. El vencedor de los comicios relevará en el cargo al presidente Sauli Niinisto el próximo 1 de marzo. Niinisto no comparece porque ya ha agotado el número de mandatos constitucionales. Las urnas permanecerán abiertas hasta las 20.00, hora local (las 19.00 en España) y habrá publicación de resultados provisionales a lo largo de la noche.