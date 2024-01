Abbas describe la "injusta campaña" contra la UNRWA como un "castigo colectivo" contra los refugiados

02/12/2023 December 2, 2023, Ramallah, West Bank, Palestinian Territory: Palestinian President Mahmoud Abbas attends a meeting with the Palestinian leadership in Ramallah, on 02 December 2023 POLITICA Europa Press/Contacto/Thaer Ganaim

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha condenado este domingo la "injusta campaña" contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), ahora mismo objeto de un "castigo colectivo" después de que varios países suspendieran provisionalmente su financiación al organismo al conocer que varios de sus empleados podrían haber estado involucrados en el ataque del 7 de octubre contra Israel. Esta "campaña", asegura la Presidencia palestina en un comunicado, no tiene otro objetivo que el de "liquidar la cuestión de los refugiados palestinos", en contradicción con las resoluciones de la ONU que estructuran el funcionamiento de la agencia, según la nota recogida por la agencia oficial de noticias palestina WAFA. La Presidencia pide a todos los países que financian la organización paciencia a la espera de los resultados de la investigación interna lanzada por la propia UNRWA, así como por la Secretaría General de Naciones Unidas antes de tomar decisiones "que castigarían de manera injusta, colectiva e inhumana" a más de seis millones de refugiados. La Presidencia aprovechó para elogiar la posición del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y las de los países que se negaron a cumplir con lo que describió como una campaña pactada entre "Estados Unidos e Israel", país este último cuyo ministro de Exteriores, Israel Katz, prometió el sábado que la UNRWA no jugaría papel alguno en la región cuando terminara la guerra con Hamás. "Esto expone el verdadero objetivo de esta campaña", ha añadido la Presidencia palestina antes de reiterar que "la cuestión de los refugiados es el núcleo de la cuestión palestina" y "no hay más solución" para esta última que garantizar "el retorno de los refugiados de conformidad con las resoluciones de la ONU".