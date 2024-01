Simeone: "Lo que vimos de Vermeeren es muy bueno; ahora, con tiempo, esperar el momento"

Majadahonda (Madrid), 27 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado su confianza en Arthur Vermeeren, el internacional belga fichado por el club rojiblanco en este invierno, del que resaltó su "presente bueno" y "seguramente" su "futuro importante", por el que "habrá que trabajar con él".

"Habrá que ayudarlo para que crezca y pueda desarrollar todo lo que prevemos que tiene y generarnos esa competencia interna que siempre hemos tenido", explicó el técnico argentino en la rueda de prensa matutina de este sábado, tras el primer entrenamiento del futbolista de 18 años con el conjunto madrileño, después de la confirmación del viernes de su incorporación al club desde el Amberes por 25 millones de euros.

"Es joven. Creo que el fútbol no tiene edad. Axel tiene 35 años y juega todos los partidos. La edad la marcan la cabeza y las piernas, así que todo lo que él pueda adaptarse lo más rápido posible a lo que somos mejor para él, principalmente, y en consecuencia para nosotros, que creemos en sus características y en el futbolista que llegará a ser, pero tenemos claro dónde estamos; estamos en un club que hay que trabajar y trabajaremos en consecuencia de ser competitivos", abundó el técnico.

"Puede jugar en los tres lugares del medio y puede jugar de doble medio. Son las características que hemos visto en los partidos de 'Champions', que es lo que más trascendencia tuvo, y después sus partidos que ha jugado en la liga suya. Está claro que todo eso que vimos es muy bueno. Ahora esperemos que, con tiempo, con tranquilidad, sabiéndolo llevar como joven que es y como hicimos casi siempre con todos los jóvenes, esperar el momento que entendamos que está para ayudarnos", expresó.

Vermeeren ya está a sus órdenes, pendiente de si entra o no en la convocatoria para el encuentro de este domingo contra el Valencia. Le "encanta" a Simeone "cómo juega" el conjunto de Rubén Baraja. "Es un equipo de jóvenes que va detrás de una idea muy clara de su entrenador, tienen muy concreto a lo que juegan, saben trabajar muy bien ese 4-4-2 que lo saben hacer muy elástico, muy funcional, muy bien en bloque bajo, muy bien saliendo a los espacios y de las presiones...", analizó.

"No por casualidad, están teniendo la temporada que están teniendo, así que es el equipo que veo este domingo. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", continuó Simeone, que no se plantea rotaciones en este tramo de la competición entre la carga de partidos que le aguarda al equipo en mes y medio.

"Cuando preparamos la plantilla, lo hacemos pensando en competir en todas las competiciones hasta que podamos y lo haremos de esa manera. Fijaremos quién creemos que pueda hacerlo mejor de cara al partido que nos toque jugar. Partido a partido, no hay otra, no voy a mirar más allá, menos ahora", dijo el entrenador argentino, que se propone "seguir trabajando con la misma energía" y "mejorando las situaciones" que necesitan "mejorar" como equipo en el segundo tramo de la actual campaña.

El once contra el Valencia es una incógnita. No ha dado pistas en el entrenamiento de este sábado en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, con las bajas de Thomas Lemar y César Azpilicueta.

El pasado jueves, en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla, Ángel Correa y Memphis Depay fueron decisivos, al salir desde el banquillo en sustitución de los dos titulares más habituales: Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

"Es que todos los que están a disposición tienen la necesidad de estar preparados para jugar. ¿Cuánto? Cuanto les toque, el tiempo que el equipo le pida y el entrenador en este caso decida. Entraron muy bien todos los que entraron. Entró muy bien Llorente, también Barrios, Correa y Memphis se percibe, se ve... Cuando pasan cosas positivas hay que acompañar ese momento y generar el manejo de los tiempos y en el partido elegir lo mejor posible", repasó.

También fue preguntado por la química especial del Atlético con su afición. "Es difícil explicar algo que es un sentimiento muy profundo. No sé explica con palabras, sino con hechos, y lo que se percibe y se vive diariamente estos últimos años ha sido muy fuerte. Posiblemente, estos años han acompañado más los resultados y ha crecido todo; el club, el equipo, el estadio, la afición y eso genera ilusión para todos los que nacieron aficionados del Atlético de Madrid", contestó Simeone.

Además, habló del adiós de Jurgen Klopp al Liverpool al final de esta temporada. "Es difícil explicar lo que siente el otro. Él explicó muy bien sus sentimientos, es un mensaje entendible y respetable. Un grandísimo entrenador que le ha dado en estos años al Liverpool un gran trabajo", expuso.

"Volvió a rearmar un gran equipo esta temporada. Está compitiendo muy bien en la Liga Europa, creo que en la Copa inglesa está muy bien posicionado, en la Liga está muy bien y todo eso aún más le genera esto que le está generando, que el trabajo no es fácil, es duro, parece simple ganar, ganar y volver a ganar como decía nuestro Luis (Aragonés), pero no es fácil; desgasta, estresa, genera vértigo a veces. Él entendió que era el momento de dejarlo, lo dejó con tiempo y me pareció muy bueno. Ojalá vaya bien lo que decida. Es un hombre de fútbol que en estos últimos años ha demostrado el grandísimo entrenador que es", explicó. EFE

