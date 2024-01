Reino Unido insiste en que el caso contra Israel en la CIJ "no contribuye" a un alto el fuego en Gaza

23/01/2024 January 23, 2024, London, England, United Kingdom: Foreign Secretary DAVID CAMERON arrives at Downing Street for a Cabinet Meeting. POLITICA Europa Press/Contacto/Thomas Krych

El Gobierno británico ha manifestado este sábado que el caso abierto contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ayer instó a las autoridades israelíes a tomar las medidas necesarias para evitar un genocidio en Gaza, "no contribuye a un alto el fuego" en el enclave y recuerda sus "considerables preocupaciones" sobre la aproximación del tribunal, inexacta según Londres, a esta cuestión. "Respetamos el papel y la independencia de la CIJ. Sin embargo, hemos declarado ya que albergamos considerables preocupaciones con este caso, que no contribuye al objetivo de lograr un alto el fuego sostenido", ha hecho saber un portavoz del Ministerio de Exteriores británico. En la nota, Londres insiste una vez más en que "desde nuestro punto de vista las acciones de Israel en Gaza no pueden ser descritas como un genocidio" y que "Israel tiene derecho a defenderse de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario." "Es por ello que pensamos que la decisión de Sudáfrica de plantear el caso ha sido errónea y provocadora", añade el Ministerio. Con todo, Londres aplaude otras decisiones adoptadas por la CIJ en su misma resolución, como "la liberación inmediata de los rehenes" israelíes o "el incremento de la entrada humanitaria en Gaza". "Lo que sí está claro es que hace falta una pausa inmediata de las hostilidades para que la ayuda entre y salgan los rehenes para que, desde ahí, sigamos avanzando a un alto el fuego permanente y sostenible sin que quepa la posibilidad de un retorno a los enfrentamientos", concluye la nota.