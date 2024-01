Pezzolano: "Si logramos resultados, todo el trabajo que se hace, se volverá visible"

Valladolid, 27 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, ha señalado este sábado, en rueda de prensa, que si se logran resultados, que es lo "tangible", todo el trabajo que se está llevando a cabo, interna y externamente, "se volverá visible" y permitirá recuperar los vínculos con la afición.

En este sentido, preguntado por el apoyo mostrado por el presidente, Ronaldo Nazário, ha comentado que él ve "el día a día del equipo", que se está haciendo "algo importante para la institución, como es el sentido de pertenencia, el orgullo de vestir una camiseta y de dar todo por lograr los objetivos".

"No se trata de vender humo, pero se está llevando a cabo un proceso fundamental, que ha requerido de muchos cambios y, cuando me vaya, sea cuando sea, lo que quiero es sentirme orgulloso de lo que he dejado aquí. Si viene acompañado de resultados, será el broche de oro a ese trabajo", ha precisado.

Y confía en que este lunes, tras un mes sin jugar en el José Zorrilla, el equipo pueda romper la dinámica negativa y sumar tres puntos que les permita seguir en lo más alto de la tabla, ante un Rácing de Santander que también acumula dos malas jornadas.

En su opinión "es importante que el Real Valladolid siga mostrándose fuerte en casa, con el apoyo de la afición" y, al respecto, ha pedido que "estén con los jugadores a muerte y haya unión", ya que "el ascenso es cosa de todos y tener a la gente animando, genera mucha energía".

De cara a este próximo partido, espera poder contar con Stipe Biuk y con un Tárrega que ya pudo ir convocado ante el Elche, "dos jugadores jóvenes, muy interesantes, que llegan para alimentar el plantel y que pueden competir en el equipo, por su posición".

En el caso de Biuk, considera que "puede dar mucho, ya que puede ocupar varias posiciones ofensivas, pisa el área, tiene gol y es competitivo" y también podría añadirse a la convocatoria André Ferreira, si bien "todavía no está en la institución", por lo que habrá que esperar para ver si llega a entrar en la alineación del lunes.

Ha advertido que "puede llegar alguien más", pero ha destacado que "sean quienes sean, y que seguro que aportarán más calidad aún a la plantilla, hay que contar con los que están, porque son los que van a luchar por el ascenso sí o sí, los que están comprometidos y van a dar todo para que haya resultados".

Empezando por el partido ante el Rácing de Santander, en el que tratarán de solventar la "falta de gol", si bien cree que "no hay que volverse locos, porque llegará", con trabajo, buscando ser "más ofensivos" para "generar mucho y poder convertir".

Según el técnico uruguayo, "el punto en Elche hay que hacerlo valer ganando en casa" y ha defendido dicho punto "porque muchos de los equipos que ocupan la parte más alta, han sumado muchos empates", mientras que su equipo solo ha tenido tres, "y todos los puntos son importantes".

Y ha aclarado que el ímpetu por querer ganar siempre, les impide hacerlo y sumar ese punto que, al finalizar la temporada, puede ser determinante, de ahí que insista en que "si no se puede ganar, porque el rival esté jugando mejor, al menos, hay que tratar de no perder puntos".

Es consciente de que el cuadro cántabro vendrá a Valladolid para tratar de recuperar la senda de la victoria, como el Real Valladolid, pero han analizado sus fortalezas y debilidades y considera fundamental "vigilar las transiciones, ya que son rápidos, intensos y generan mucho juego por dentro".

"Creo que van a respetar mucho, y hay que saber cómo entrarles si se junta mucha gente en el bloque medio-bajo. Pero, sobre todo, es importante que se vea que el equipo sale, desde el minuto cero, a por los tres puntos, y tratar de ser lo más verticales posible", ha analizado.

Por último, cuestionado por la salida de Joni Montiel, ha señalado que le desea lo mejor "porque es una gran persona, transparente" y espera que "pueda tener los minutos que necesita para sentirse importante", que no encontró en el Real Valladolid, porque tenía delante otros compañeros y sus características impedían que se complementaran bien. EFE

1010588

mim/aam/jpd