Petro responde a Milei que "no tiene ni idea de qué es el comunismo"

29/10/2023 October 29, 2023, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Colombian president Gustavo Petro speaks to the media during the Colombian regional elections in Bogota, October 29, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Chepa Beltran

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido a su homólogo argentino, Javier Milei, que "no tiene ni idea de qué es el comunismo" después de que el mandatario argentino asegurara que Petro es un "comunista asesino que está hundiendo a Colombia". "No se trata, porque nos atacan de comunistas, de socialistas, de que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo", ha afirmado Petro en un programa televisado. Para Petro, el "socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción". "Eso no es lo que buscamos nosotros, nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado", ha argumentado. Las palabras de Milei han provocado una nueva crisis diplomática, con la llamada a consultas del embajador colombiano en Buenos Aires, Camilo Romero. "Las palabras del Presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina, y que se han reforzado a lo largo de dos siglos", ha apuntado el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado. "El Ministro de Relaciones Exteriores presenta su más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del Presidente de la República Argentina, señor Javier Milei", complementó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Exteriores de Colombia ha llamado a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, después de que el presidente argentino afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano es un "comunista asesino que está hundiendo a Colombia". "El Gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración, que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima", ha indicado el Ministerio en un comunicado, tildando las declaraciones de Milei de "irrespetuosas e irresponsables". "Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina, y que se han reforzado a lo largo de dos siglos", ha agregado. Romero ha indicado a través de la red social X que el presidente argentino "es un hipócrita". "Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro", ha reprochado. El diplomático ha recordado que Milei ha atacado ya al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al Papa Francisco. "Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias", ha agregado.