Pelea por la permanencia y por puestos de 'Champions' en el estreno de Pellegrino

El entrenador del entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, este sábado durante la rueda de prensa previa al partido liguero del domingo ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla.-EFE/ Luis Tejido

Cádiz/Bilbao, 27 ene (EFE).- El Cádiz y el Athletic Club se miden este domingo en el Nuevo Mirandilla en el estreno del argentino Mauricio Pellegrino en el banquillo amarillo, tras la destitución de Sergio González, y en un partido que, a priori, entraña una pelea dispar, ya que los gaditanos, en descenso, luchan por la permanencia y los bilbaínos por los puestos de Liga de Campeones.

Con estos objetivos contrapuestos como antecedente y ante un rival que se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey, tras eliminar el miércoles al Barcelona (4-2, en la prórroga), el Cádiz, antepenúltimo con 15 puntos, espera que el dicho de “a entrenador nuevo, victoria segura” se haga realidad este domingo en su estadio.

La llegada al banquillo del argentino Pellegrino ha reactivado las ilusiones cadistas para intentar escapar de las posiciones de descenso que ahora ocupa el equipo amarillo, tras la salida del técnico Sergio González, con quien el Cádiz acumulaba una racha negativa de diecinueve partidos seguidos sin ganar, diecisiete de Liga y dos de Copa.

El que fuera entrenador del Valencia, Alavés y Leganés, entre otros equipos, tiene las bajas de los lesionados Luis Hernández, Javi Hernández, Federico San Emeterio y Roger Martí.

Pellegrino confirmó en su última comparecencia que el atacante venezolano Darwin Machís está en la fase final de su recuperación y que podría reincorporarse la semana próxima a los entrenamientos.

Componer el equipo inicial es una tarea en la que se ha aplicado Pellegrino, que llegó a Cádiz el pasado miércoles y solo ha podido desarrollar unos cuantos entrenamientos con sus jugadores.

Precisamente, el único futbolista que ya tuvo a sus órdenes, el delantero Rubén Sobrino, vuelve a estar disponible después de dos partidos de sanción y es probable que salga en un once titular que es una incógnita.

Para el Athletic, pletórico en el aspecto anímico por volver a veterse en las semifinales coperas a cosa del Barça, el retorno a la Liga supone tratar de recuperarse después de la derrota de la última jornada en Mestalla que le frenó una magnífica racha con seis victorias seguidas y catorce choques sin perder.

A pesar de 1-0 en Valencia, el conjunto de Ernesto Valverde, quinto en la tabla empatado a puntos con el Atlético de Madrid aunque con un partido más jugado, llega pletórico a Cádiz por ese 4-2 con remontada incluida y dos goles de los Williams en la prórroga al que los 'leones' quieren dar continuidad.

Aunque lo alargado e intenso de un choque que no se decantó definitivamente hasta su última jugada, y el no demasiado tiempo de recuperación, tres días y medio, quizás obligue a Valverde a refrescar el equipo y dar descanso de inicio a los que lo jugaron desde el primer al últimos minuto.

Entre esos jugadores que quizás necesiten un poco de aire se encuentran las estrellas del encuentro frente al Barça, Nico Williams y Oihan Sancet.

A Nico podría relevarle en el once su hermano Iñaki, que llegó de la Copa de África en un viaje precipitado desde Costa de Marfil para jugar la última media hora y la prórroga. Lo que, como sigue de baja por lesión Alex Berenguer, primera opción de recambio de los dos Williams, permitiría mantenerse en el equipo titular a Malcom Adu Ares, la sorpresa de la alineación del miércoles e importante baza en los primeros minutos.

Para sustituir a Sancet, de darle descanso el técnico, los candidatos serían Unai Gómez e Iker Muniain, aunque los problemas musculares con los que se retiró en la prórroga en joven 'cachorro' quizás le puedan dar una oportunidad al capitán, que el miércoles no jugó ni un minuto.

Otra novedad en el once podría ser la reaparición de Yeray Álvarez, ya de nuevo en las convocatorias tras una larga lesión. Yeray, en principio un titular fijo estando en condiciones, podría suplir a uno de los dos centrales habituales, Dani Vivian y Aitor Paredes, ambos con muchos minutos acumulados y a una tarjeta de cumplir ciclo.

También completaron el choque ante el Barcelona Julen Agirrezabala, el meta de la Copa, que dejará su puesto a Unai Simón; y Yuri Berchiche, quien podría dejar su sitio en el lateral izquierdo a Iñigo Lekue para que entrase Oscar de Marcos en el lateral derecho.

Para el doble pivote, con Iñigo Ruiz de Galarreta lesionado y Mikel Vesga relevado el miércoles al descanso, los principales candidatos son Beñat Prados, enorme cuando ha jugado de titular, y Ander Herrera.

Completarían el once en la punta de ataque Gorka Guruzeta, el titular, o Asier Villalibre, quien, aunque había respondido como ariete de la Copa, se quedó de inicio en el banquillo el miércoles. El 'Búfalo' de Gernika es, con 6 tantos, el máximo goleador de la Copa junto a Abdón Prats (Mallorca) y Tasos Douvikas (Celta).

- Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Chust, Pires; Kouamé, Alcaraz, Alejo, Sobrino; Maxi Gómez y Ramos.

Athletic de Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; Prados, Herrera; Iñaki Williams, Muniain, Adu Ares; y Guruzeta.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 16.15.

Bilbao, 27 ene (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó que "no es fácil, pero sí obligatorio", cambiar el 'chip' de la Copa del Rey a LaLiga para afrontar mañana domingo el partido frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla después de haber apeado al Barcelona el pasado miércoles en San Mamés.

"Tenemos que quitarnos de la cabeza lo que pasó en la Copa y ponernos en lo que ocurrió en Valencia. Perdimos y ahora tenemos una oportunidad de poder sumar. La liga es lo más importante en este momento", recalcó el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa.

Valverde confirmó que sufre las bajas de Iñigo Ruiz de Galarreta y Alex Berenguer, ausentes frente al Barça por problemas físicos, a las que se ha sumado la de Imanol García de Albéniz, con gripe, para encarar un partido ante un rival en el que se estrenará como técnico el argentino Mauricio Pellegrino.

"Siempre es una incógnita cuando te enfrentas a un equipo que cambia de entrenador, pero viendo los jugadores que tiene tampoco puede haber muchos cambios. Necesitan sumar y esperamos a un equipo intenso, agresivo y que lo ponga todo. Tenemos que estar a ese nivel", apostilló.

El 'Txingurri' aseguró además que no tienen en cuenta la racha de 17 partidos sin ganar que acumula el Cádiz porque "es un dato que deben analizar ellos". "A nosotros nos da igual, como si hubiese ganado la semana pasada. Necesitan los puntos igual que nosotros y tenemos que estar a la altura", incidió.

Por otro lado Valverde aseguró que la imagen de la piña de jugadores que se formó tras el gol de Iñaki Williams al Barça a la que se sumaron, eufóricos, suplentes como Iker Muniain, Raúl García o Unai Simón refleja "qué es lo que tenemos aquí que hace que esto sea diferente".

"Se ve la implicación del equipo, sea quien sea. Si acabas de llegar o llevas muchos años. Tenemos la ilusión de vivirlo cada día, de sostenerlo y hacerlo en San Mamés siempre es muy especial. Estoy convencido además de que hay gente en la otra parte del mundo que vea eso y lo está disfrutando también", reflexionó.

Sobre otras cuestiones, el técnico consideró que "no hay favorito claro" en la semifinal de Copa que les va a enfrentar al Atlético de Madrid, un rival "que pelea por los títulos de manera regular en los últimos años" y "resolutivo y fiable en las eliminatorias a doble partido".

También fue cuestionado el técnico sobre la incorporación de Adama Boiro, lateral izquierdo de 21 años fichado el pasado miércoles de Osasuna tras abonar los dos millones de euros de su cláusula de rescisión y que "en principio" llegó ya ayer viernes a Lezama para incorporarse al Bilbao Athletic.

"El club le ha estado tiempo siguiendo y estará en contacto con nosotros y le conoceremos", comentó Valverde, antes de rechazar también los comentarios racistas que han aparecido en redes sociales a raíz de este fichaje.

"No me gusta hacer comentarios de cosas que salen en redes sociales porque todos sabemos de qué va esto. Solo lamentar la falta de cultura de la gente, aunque eso lo podemos lamentar todos los días. Que haya un comentario racista sobre esto o sobre cualquier cosa me parece que no sabemos en que mundo vivimos", zanjó.

Bilbao, 27 ene (EFE).- Dani García, baja por una lesión muscular desde 2023, es la principal novedad en la convocatoria del Athletic para el partido liguero de este domingo ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, una lista de 23 futbolistas en la que no han podido ser incluidos los lesionados Alex Berenguer e Iñigo Ruiz de Galarreta.

En la relación tampoco se encuentran los jóvenes Imanol García de Albéniz, por una gripe, según desveló en la rueda de prensa previa al partido Ernesto Valverde, y Hugo Rincón, un 'cachorro' del Bilbao Athletic al que Ernesto Valverde suele llamar cuando tienen problemas de laterales.

Dani García es también la única incorporación a la lista final de 22 jugadores que Valverde incluyó en la citación para el encuentro copero del miércoles frente al Barcelona, choque en el que el conjunto rojiblanco se clasificó para semifinales tras vencer por 4-2.

Así, la relación de los 23 futbolistas del Athletic para visitar mañana al Cádiz es la conformada por Unai Simón; Oscar de Marcos, Dani Vivian, Yeray Álvarez, Íñigo Lekue; Beñat Prados, Ander Herrera; Iñaki Williams, Iker Muniain, Malcom Adu Ares; Gorka Guruzeta; Julen Agirrezabala, Aitor Paredes, Peru Nolaskoain, Yuri Berchiche, Mikel Vesga, Dani García, Mikel Jauregizar, Unai Gómez, Oihan Sancet, Nico Williams, Asier Villalibre y Raúl García.