Nawaz Sharif, gran favorito en las elecciones de Pakistán, presenta su manifiesto electoral

21/10/2023 October 21, 2023, Pakistan: LAHORE, PAKISTAN, OCT 21: Muslim League (PML-N) President and former Prime .Minister, Nawaz Sharif waves hand to his supporters during welcome public gathering meeting .held at the Greater Iqbal Park in Lahore on Saturday, October 21, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/PPI

El ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif ha presentado este sábado el manifiesto de su partido, la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (LMP-N) como gran favorito a las elecciones generales del próximo 8 de febrero ante la ausencia de su gran rival, el también ex primer ministro Imran Jan, encarcelado e inhabilitado por corrupción. Sharif, quien podrá presentarse a los comicios tras ver anulada una condena en su contra por corrupción, ha presentado su programa en Islamabad con un énfasis particular en la economía nacional "el mayor problema del Estado", antes de acusar a Jan de "haber roto la espalda de la gente pobre a golpe de inflación base de cortes de electricidad", algo que "nunca ocurrió en mis tiempos". El ex primer ministro ha insistido en que, de regresar a la Jefatura del Gobierno, su intención será la de desempeñar "políticas de desarrollo y no de venganza", de acuerdo con su idea de "una política basada en principios" y cimentada en la realidad social, de acuerdo con declaraciones recogidas por GEO TV. Consciente de su popularidad entre las clases rurales, el programa comprende la inclusión de préstamos libres de interés para los pequeños agricultores o el uso de modernas tecnologías para paliar los daños a las cosechas. También ha prometido la emisión en directo de juicios políticos en el marco de una amplia reforma judicial, la reducción de la inflación en un 10 por ciento para el año fiscal de 2025 y la creación en cinco años de 10 millones de puestos de trabajo, según recoge el portal 'The News'.