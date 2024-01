Maduro acusa a la oposición de incumplir el Acuerdo de Barbados por sus "conspiraciones"

27/01/2024 Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha manifestado su disposición a mantener el diálogo con la oposición, aunque la ha acusado de incumplir las condiciones del Acuerdo de Barbados con su implicación en "conspiraciones" y maniobras de desestabilización. "A pesar de ellos, Venezuela seguirá adelante en paz, con esfuerzo, en recuperación integral", ha afirmado Maduro en una entrevista publicada en el Maduro Podcast. De hecho, ha señalado a la oposición por haber "roto el Acuerdo de Barbados al estar involucrados en cinco conspiraciones". Para Maduro, el "plan verdadero" de la derecha "extremista" es la violencia y el asalto al poder. "Son los mismos. Se ponen un nombre, Coordinadora Democrática; se ponen un nombre, Mesa de la Unidad Democrática, la manito, la última cola; se ponen un nombre, Plataforma de la Unidad de Venezuela, la PUV, son los mismos apellidos, que sencillamente son verdaderos mercenarios de intereses extranjeros imperialistas contra nuestro país, contra Venezuela", ha apuntado. "Siempre actúan con la doble cara, el plan verdadero por debajo: la violencia, el magnicidio, el golpe, el atentado, el asalto al poder", ha denunciado. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha afirmado en el mismo programa que el pueblo venezolano ha sido "un campo de experimento para todas las formas de guerra multidimensional". Son estrategias que han sido aplicadas en las llamadas revoluciones de colores y que principalmente implican trabajar sobre la mente, la psicología y las costumbres de una determinada sociedad. "En Venezuela han fracasado estruendosamente (...). Lo han intentado una y otra vez", ha indicado. "Los tiene muy preocupados el nivel de recuperación que ha tenido nuestra economía, el avance en la recuperación del estado de bienestar, entonces ellos quieren volver otra vez a la zozobra, a la angustia, al malestar, a la incomodidad de la población", ha añadido. INHABILITACIÓN DE MACHADO Por otra parte, tras conocerse el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar la inhabilitación por 15 años de la candidata presidencial de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado, junto a la de otros opositores como Henrique Capriles, quien no podrá ocupar cargos públicos hasta 2032, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha denunciado la falta de respeto a la Constitución por parte de la oposición. "La oposición extremista y violenta en Venezuela concibe la Constitución y la Ley solo para irrespetarla. Creen estar por encima de la legalidad porque su arrogancia y superioridad les da derecho divino a delinquir", ha apuntado. Rdoríguez ha recordado que el TSJ ha aplicado un "mecanismo contemplado en los Acuerdos de Barbados y en las leyes del país". "Nada apartará a Venezuela de su senda de tranquilidad y paz", ha remachado. Machado por su parte ha lamentado a través de la red social X, antes Twitter, que "el régimen ha decidido acabar con el Acuerdo de Barbados" con esta decisión, pero ha asegurado que "lo que no se acaba" es su "lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias". "Maduro y su sistema criminal han escogido el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas", ha denunciado la candidata opositora, advirtiendo que "eso no va a pasar". "Que nadie lo dude, esto es hasta el final", ha apostillado María Corina Machado a través de X.