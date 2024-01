Líderes árabe-estadounidenses de Michigan boicotean un encuentro con la jefa de campaña de Biden

14/12/2022 December 14, 2022, Dearborn, Michigan, USA: Dearborn, Michigan USA - 14 December 2022 - Dearborn Mayor Abdullah Hammoud joined a large crowd of Arab-Americans who packed a theater to cheer for Morocco in its match against France in the FIFA World Cup semifinal. Hammoud is Dearborn's first Arab-American mayor. POLITICA Europa Press/Contacto/Jim West

Líderes sociales árabe-estadounidenses en el estado norteamericano de Michigan han boicoteado con éxito un encuentro entre Julie Chavez, la jefa de campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y un grupo de destacados representantes de esta comunidad previsto para este pasado viernes en la ciudad de Dearborn. Según informa 'The Detroit News', los motivos del boicot residen en el respaldo de Biden al Gobierno israelí en su guerra contra las milicias palestinas en la Franja de Gaza, que se ha saldado hasta ahora con más de 26.000 palestinos muertos. El boicot tuvo lugar además el mismo día que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió a Israel que adoptara todas las medidas necesarias para evitar un genocidio en la región. La cancelación del encuentro fue confirmada al medio por el coordinador de la reunión, Assad Turfe, responsable ejecutivo adjunto para el condado de Wayne y de ascendencia libbanesa, quien defendió la anulación como "la mejor decisión posible teniendo en cuenta los intereses de la comunidad árabe estadounidense", parte de cuyos integrantes "empezaron a enfuerecerse mucho cuando se enteraron del evento". La campaña de Biden no ha hecho comentarios sobre la cancelación del encuentro aunque Chavez sí pudo mantener reuniones individuales con otros representantes de la comunidad árabe-estadounidense en Michigan. Turfe aprovechó para avisar de que el respaldo de Biden a Israel puede suponer un durísimo golpe para las elecciones de noviembre, en particular en aquellos estados en disputa con una amplia comunidad árabe-estadounidense, y pidió al mandatario que se esfuerce para concretar de una vez por todas un alto el fuego. "A menos que pase algo drástico, puede dar por perdidos a los árabes-estadounidenses y a la comunidad musulmana. En este punto, no veo forma de que les gane de nuevo. Hasta que sea declarado un alto el fuego en Gaza, el consenso entre la comunidad es que no son bienvenidos", ha indicado Turfe. El encuentro también fue boicoteado por el alcalde de Dearborn, Abdullah Hammoud, quien esgrimió que "ahora mismo no es momento de hacer política". En un mensaje publicado en la red social X, el alcalde indicó que "cuando nuestros responsables electos perciben las atrocidades de Gaza como un problema electoral, lo que están haciendo es reducir nuestro indescriptible dolor a un cálculo político". "Yo, por mi parte, no voy a abrir conversación alguna sobre las elecciones mientras estamos viendo en directo un genocidio respaldado por nuestro gobierno", ha zanjado.