Juan del Val niega que Juan Ortega vaya a estar en 'La Roca'

27/01/2024

Juan Ortega reaparecía esta semana en el programa de Carlos Herrera, en radio COPE, para hablar por primera vez en meses del plantón que le dio a su prometida, Carmen Otte, horas antes de darle el 'Sí, quiero'. Una noticia que dio la vuelta a España y de la que no se ha dejado de hablar en todo este tiempo... pero de la que sin embargo ninguno de los dos protagonistas se habían pronunciado. Muy sincero y asumiendo los errores que había cometido, el torero aseguraba que el no casarse con Carmen fue una decisión meditada y aunque a lo mejor se equivocó en las formas y en los tiempos, no se arrepiente a día de hoy de la vida que ha elegido tener. Tras esta entrevista con Herrera, se comentó que Juan acudiría este fin de semana al programa de Nuria Roca en La Sexta para volver hablar sobre ello, pero sin embargo nos encontrábamos con Juan Del Val este viernes y nos negaba que el torero tenga previsto acudir al programa que presenta su mujer: "Nunca, nunca se ha planteado esto, o sea, nunca ha existido la posibilidad de que sucediera y de repente 'no, otra espantá de tu amigo' y yo 'si es que no está anunciado'. Es que no sé, es inventar cosas, pero ya te digo que en ningún momento se ha planteado". El periodista ha dejado claro que su amigo "no va a dar más entrevistas" referidas a su tema personal porque "dentro de su profesión por supuesto hablará con total normalidad". Del Val no faltaba la reapertura del centro de belleza de Maribel Yébenes, donde declaraba con ironía que Nuria Roca "sí, tiene un pacto con el diablo o algo así" porque, según su punto de vista, "hace 26 años que estamos juntos y a mí me parece que está igual, a lo mejor no es así, no soy muy objetivo".