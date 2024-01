Italia, Países Bajos y Finlandia suspenden los fondos a la UNRWA por el ataque a Israel

20/06/2023 June 20, 2023, Gaza, Palestine: A protester holds a flag outside the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) during the demonstration. The Palestinian refugees' councils organize a demonstration to support the UNRWA which coincides with the convening of the Consultative Committee and the donor and refugee-hosting countries in Beirut. POLITICA Europa Press/Contacto/Ahmed Zakot

Países como Italia, Países Bajos o Finlandia han anunciado este sábado la suspensión de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA, después de que se descubriera la supuesta impliación de algunos de sus trabajadores en el ataque de las milicias palestinas contra Israel del 7 de octubre, detonante del actual conflicto en Gaza. También Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Australia han suspendido la entrega de fondos. Mientras, otros países como Suiza han anunciado que estudiarán los detalles e Irlanda en contraste ha reiterado su respaldo a la organización internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha anunciado la suspensión. "El Gobierno italiano ha suspendido la financiación a la UNRWA tras el atroz ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Países aliados han tomado recientemente la misma decisión. Estamos comprometidos con la asistencia humanitaria a la población palestina, protegiendo la seguridad de Israel", ha hecho saber Tajani en su cuenta de Twitter. Italia ha sido el primer país de la Unión Europea en anunciar esta medida. Más tarde se han sumado también Reino Unido, Finlandia y Países Bajos. El ministro de Comercio Exterior y Desarrollo finlandés, Ville Tavio, ha publicado un mensaje en X en el que anuncia la "pausa provisional en la financiación de la UNRWA" a la espera de una investigación independiente. "Finlandia no da ayuda que beneficie a Hamás", ha remachado antes de insistir en que "las acusaciones son muy graves". El ministro de Comercio Exterior y Cooperación de Países Bajos, Geoffrey van Leeuwen, ha confirmado la noticia. "Estamos totalmente conmocionados. La acusación es que el ataque del 7 de octubre se perpetró con dinero de la ONU, con nuestro dinero", ha afirmado Van Leeuwen en declaraciones recogidas por NOS. El ministro ha destacado que su país seguirá proporcionando ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Países Bajos aportó 19 millones de euros a la UNRWA en 2023. APOYO IRLANDÉS Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Micheál Martin, ha subrayado que no tienen intención de suspender la aportación de fondos a la UNRWA. "Plena confianza en la decisión de Lazzarini de suspender de inmediato al personal de la UNRWA que partició en el condenable ataque del 7 de octubre, investigar minuciosamente y tener cero tolerancia con el terrorismo", ha publicado Martin en X. "Los 13.000 trabajadores de la UNRWA proporcionan ayuda vita a 2,3 millones de personas por un coste personal increíble, con más de 100 trabajadores muertos en los útlimos cuatro meses", ha destacado. Martin ha recordado que Irlanda aportó 18 millones de euros a la UNRWA en 2023 y "seguirá apoyando en 2024". Todo comenzó el viernes por la tarde cuando la propia UNRWA anunció la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en los ataques de las milicias palestinas, tras recibir información a este respecto de los servicios de seguridad israelíes. Tanto el comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, como el propio secretario general de la ONU, António Guterres, se declararon consternados por estas informaciones y prometerieron el inicio de una investigación inmediata sobre lo ocurrido. En su correspondiente nota de suspensión de financiación, el Departamento de Estado de EEUU cifró en doce los empleados implicados, extremo todavía no confirmado por Naciones Unidas.