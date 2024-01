Gabriela Guevara reaparece en los Feroz tras su escándalo judicial

26/01/2024 El actor Gabriel Guevara posa en la alfombra roja previa a la gala de la XI edición de los Premios Feroz, en el Palacio de Vistalegre, a 26 de enero de 2024, en Madrid (España).. El pasado 3 de septiembre conocíamos la noticia de la detención de Gabriel Guevara por una presunta violencia sexual en Venecia, tal y como publicaba 'The Post Internazionale'. Una información que suponía un revuelo mediático después de que el joven actor saborease el éxito tras su papel en 'Culpa mía'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

El pasado 3 de septiembre conocíamos la noticia de la detención de Gabriel Guevara por una presunta violencia sexual en Venecia, tal y como publicaba 'The Post Internazionale'. Una información que suponía un revuelo mediático después de que el joven actor saborease el éxito tras su papel en 'Culpa mía'. Sin embargo, pasados los meses, el abogado del joven, Pedro Fernández González, emitía un comunicado anunciando que Gabriel quedaba absuelto del presunto delito que se le imputaba tras su detención en Venecia. Este viernes, el actor reaparecía en los Premios Feroz y explicaba cómo se encuentra tras su proceso judicial: "necesito estar bien conmigo mismo y con los que me quieren, los que me apoyan desde el principio". El intérprete aprovechaba para aclarar que "ya todo está en orden gracias a dios. Fue un error burocrático y ahora ya todo va bien" y que ahora puede "trabajar de lo que más me gusta". Además, el hijo de Marlene Morreau no quiso dejar pasar la oportunidad de dar las gracias "a todos los que me han apoyado desde el principio y nada, eternamente agradecido". Por último, Gabriel desvelaba cuáles son sus planes de futuro inmediato: "Estoy en un momento de descanso porque ya hemos terminado por fin las películas, y ahora quiero disfrutar de mi tranquilidad, de mi liberación, y ahora puedo descansar un poquito porque ya llevamos mucho tiempo trabajando y empalmando proyecto tras proyecto, y ahora quiero dedicarme un poco de tiempo para mí, de disfrutar de unas pequeñas vacaciones y luego volver con más fuerza a los proyectos".