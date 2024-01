Eva González disfruta de la noche madrileña con amigos

21/01/2024 Eva González de fiesta con amigos a 20 de Enero de 2024 en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Viviendo una nueva etapa en su vida, Eva González está exprimiendo al máximo su soltería disfrutando de su trabajo y sus amigos además de ejercer de mamá con su hijo Cayetano. Siempre queriendo permanecer en un segundo plano, no ha hablado públicamente sobre su divorcio con el torero y ha continuado con sus proyectos profesionales con una sonrisa en su rostro a pesar de los complicados momentos que ha vivido. En esta ocasión la presentadora disfrutó de la noche madrileña en compañía de amigos con los que acudió a uno de los locales de moda de la ciudad, 'Rhudo'. Regentado por rostros conocidos de la talla de Miguel Ángel Silvestre, Álex González o Griezmann, Eva pasó varias horas en el interior disfrutando del exclusivo ambiente para más tarde salir a la calle a tomar el aire y charlar con amigas. Tras revisar su teléfono móvil en varias ocasiones, Eva compartió risas y confidencias con sus acompañantes con los que se mostró especialmente cómoda y relajada. Disfrutando de la noche madrileña, la presentadora estuvo durante horas compartiendo confidencias y conversando con sus amigos, quienes siempre se han mantenido a su lado. Sin lugar a dudas, la modelo ha decidido exprimir al máximo su trabajo, disfrutar de la familia y los amigos dejando de lado el amor en los últimos años desde que puso punto y final a su relación con el diestro Cayetano Rivera. Desde entonces, la presentadora no ha hecho oficial ninguna otra historia de amor, a diferencia de él, que comparte su vida con María Cerqueira desde hace un año y con la que no ha tenido problema en compartir imágenes en redes sociales.