Enric Auquer acude a los Premios Feroz y asegura estar "muy feliz"

26/01/2024 El actor Enric Auquer posa en la alfombra roja previa a la gala de la XI edición de los Premios Feroz, en el Palacio de Vistalegre, a 26 de enero de 2024, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Hace unos días conocíamos la nueva pareja sentimental de Macarena García tras ser fotografiada por las calles de Madrid con su nuevo amor, Enric Auquer. Ambos forman parte del mundo de la interpretación y, además, han estado rodando el año pasado la película 'Una casa en flames'. Parece que la chispa surgió entre ellos y la llama del amor creció hasta tal punto que pasaron de ser compañeros a pareja. Siempre tan discreta con su vida privada, la actriz nunca ha hablado públicamente de sus relaciones... de hecho, la última que conocimos fue la que mantuvo con Leiva. Por su parte, Enric también ha sido siempre bastante celoso de su vida privada y su última pareja fue la cantante Adela Oller, con quien tuvo a su segundo hijo, ya que también es padre de una niña que tuvo de una relación anterior. Ahora, parece que el destino les sonríe. Macarena está saboreando uno de sus mejores momentos profesionales con su interpretación en la serie 'La Mesías' y él está nominado a un Goya como Mejor Actor por su papel en 'El maestro que prometió el mar'. Esta noche, el actor se ha dejado ver en los Premios Feroz y lo cierto es que se mostraba feliz ante las cámaras, orgulloso de su profesión, de la que dice tener pocos objetivos: "Objetivos muy pocos, seguir dedicándome a esto con amor, seguir estando apasionado", simplemente quiere que "cuando sea mayor me pueda seguir dedicando a esto con ganas" No se le ha preguntado directamente por su relación con Macarena, pero sí que ha confirmado que "estoy feliz y bien, todo me va bien, la profesión me va bien, la vida también" y que este año promete ser muy bueno: "Se augura bien el 2024". Ahora, ya conocemos un motivo más de esa alegría.